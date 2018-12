Le cuelgan milagros a pozo en el cerro de 'La Biblia'

Ciudad Juárez— Por décadas una serie de creencias mágicas o milagrosas ha surgido en torno a un pequeño chorrito de agua cristalina que sale entre las piedras de un cerro y que, de acuerdo con los habitantes del sector, es capaz de curar enfermedades.Muchos no saben de dónde viene el agua pero aseguran que es una tradición para todos los habitantes de la colonia López Mateos acudir al “pocito” al final de la calle Coatepec para saciar su sed, tener líquido para sus plantas y lavar trastes, ropa y otras encomiendas para las que requieren el vital líquido.“Sí dicen que es milagrosa, pero no sé yo; yo sí la tomo, pero como cualquier agua normal”, expresó Viviano Castro de 46 años de edad y quien ha vivido en el sector por más de 30 años.Expuso que testimonios de quienes han visitado el pocito para beber el líquido de este cristalino chorro le atribuyen una fantástica capacidad para sanar enfermedades, desde problemas renales y tumores malignos, hasta eliminar las arrugas.“Una vez me platicó un señor que él estaba malo de un riñón y que supuestamente el agua esa lo alivianó y que ya no se sentía como se sentía anteriormente, ya no tenía los mismos dolores y pues él viene desde la Guadalajara Izquierda, trae un carrito que él fabricó y lleva muchas botellas de agua”, comentó.Señaló que todas las noches cuando regresa a su domicilio después de trabajar en una maquiladora, llega para captar agua del “pocito” en una botella, y mencionó: “me gusta porque es un sabor mucho muy diferente”.Incluso resaltó que hay habitantes que antes vivían cerca del “pocito” y se han mudado a otros sectores, que regresan cada semana con grandes recipientes para llenar de este milagroso chorro que no se acaba, porque creen que otras aguas no sirven.En los fines de semana calurosos, comentó que hay quienes incluso acampan por toda la mañana en el espacio rocoso y de abundante vegetación. Familias enteras traen comida y llenan repetidamente sus envases para beber.Comentó que entre las curiosidades que presenta esta agua en particular y que también es un misterio, es que en invierno sale caliente y en verano es muy fresca.El acceso a este pocito está en un estrecho camino de concreto, unos 20 metros cuesta abajo por el cerro que dice “Lee la Biblia”. El chorro fluye de una tubería gris que, de acuerdo con Castro, fue adaptada por su papá y un vecino para que todos los que quisiera probarla.Anteriormente Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil, explicó que se trata de un venero de agua antiguo que emerge de alguna corriente que existe en la propia Sierra.