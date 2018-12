Lo vinculan por matar a exsuegra

Ciudad Juárez— El hombre que presuntamente asesinó a su exsuegra al causarle 39 heridas con un arma blanca en el cuello, el tórax y el abdomen ayer fue vinculado a proceso penal aunque su abogado denunció ante un Tribunal de Control que las pruebas genéticas obtenidas no revelan que él participó en el crimen.Al ser atacada la víctima trató de defenderse, por lo que peritos estatales tomaron las huellas ungueales de ellas y las compararon con el ADN del detenido, Édgar Leobardo Aguilar Gándara, pero no encontraron evidencia que lo vincule.Sin embargo, ayer el juez de Control Ramón Porras Córdova dijo que la declaración de una testigo de identidad protegida es un dato de prueba suficiente para vincular a Aguilar, quien al parecer atacó a la víctima al considerar que ella influyó en la opinión de su expareja para que no regresara con él.Los hechos que se le atribuyen a Édgar Leobardo Aguilar sucedieron entre las 16:30 y las 23:30 horas del 13 de octubre del 2016 en el interior de una camioneta Dodge Ram con placas AU-12428 del Estado de Texas que fue estacionada en la calle Yepeto de la colonia Satélite.La víctima Aída Silvia Alcorta Ramos de 55 años de edad y madre de la expareja sentimental de Aguilar Gándara, sufrió heridas cortantes en el cuello, tórax, abdomen, en las extremidades inferiores y superiores así como en ambas manos y antebrazos.Alcorta Ramos se desangró al sufrir la laceración de arteria carótida y subclavia, ubicadas en el cuello y arriba del corazón, respectivamente, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de Género en la primera audiencia inicial.En la diligencia efectuada ayer la fiscal aportó más datos al Tribunal, indicó que una amiga de la víctima declaró ante el MP que Aida Silvia le había confiado que se iba a ver con Édgar Leobardo y que sería la última ocasión pues la hija de ella y expareja del ahora procesado Elia Lorenza Chavira Alcorta ya no quería volver a verlo.La testigo de identidad protegida, quien era la novia de Édgar Leobardo, declaró ante la representación social que él le había confiado cómo mató a Aida Silvia. La testigo contó que Édgar y Aida Silvia se vieron en un restaurante, en donde la víctima se tomó sus últimas cervezas y él le pidió que lo llevara a una calle privada.Al estar en esa vía él le señaló que durante todo el camino otra persona los había seguido y que para ese momento se había estacionado atrás de ellos y ese hombre mató a la víctima, Édgar solo observó cómo se cometía el crimen y luego tomó la bolsa y el cuchillo utilizado y huyó.Pero en el informe pericial se estableció que el homicida estaba de frente a la víctima y el espacio en la cabina es reducido como para hacer posible que un tercero estuviera ahí y en una entrevista ministerial Édgar dijo que él nunca bajó del vehículo de la víctima.

