Ciudad Juárez— La creación de la zona franca en la región fronteriza que reiteró ayer Andrés Manuel López Obrador al tomar posesión como presidente impulsará el desarrollo económico y la competitividad de Ciudad Juárez, coincidieron representantes de la iniciativa privada.Ahora los empresarios esperan al primero de enero del 2019 para que se vean reflejados los planes de disminución de impuestos, aumento al salario mínimo y reducción del costo de combustible.“El 1 de enero entrará en vigor la zona libre a lo largo de los 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esta franja de 25 km de ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo”, dijo López Obrador durante su discurso como nuevo presidente.Raúl De León Apraez, presidente local del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, dijo que los agremiados a ese organismo están contentos porque el nuevo mandatario federal “está cumpliendo lo que dijo”.Añadió que es fundamental conocer a fondo el programa de la zona libre, pues aún les quedan algunas inquietudes como la instalación de las garitas, en las que insisten que sean en el kilómetro 72 para no dejar fuera algunas áreas como la Ciudad del Conocimiento, el Cereso, la planta termoeléctrica y Samalayuca.“En otras ciudades primero dijeron que en el kilómetro 30 y ahora que en el 25, lo que a Juárez no nos sirve porque están dejando todo fuera, debe de revisarse cada frontera porque en ciudades como Agua Prieta y Piedras Negras sí les funciona porque son más chicas”, recalcó.Durante el discurso de la sesión solemne del Congreso de la Unión, López Obrador insistió en que en esta franja se reducirá el IVA del 16 al 8 por ciento, el Impuesto Sobre la Renta bajará al 20 por ciento, la gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo.Eduardo Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), apoyó los nuevos planes del presidente al mismo tiempo que dijo que se vigilará y dará seguimiento para que se cumplan.“Estamos optimistas en cuanto a la confirmación de ese pronunciamiento de la zona franca, porque no había habido un presidente que se enfocara a desarrollar la frontera”, dijo.

