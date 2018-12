Diputados y Censo dejan trabajo para ir a la toma

Ciudad Juárez- Integrantes de los equipos de trabajo del Censo por el Bienestar y los diputados locales por Morena interrumpieron sus labores para asistir a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México hoy.La bancada completa de Morena en el Congreso local acudieron al evento en el Zócalo donde transmitieron en vivo la sesión solemne y no asistieron a la sesión ordinaria en el Congreso del Estado donde se tomó protesta a Héctor Acosta Félix como auditor superior del estado.También el equipo encargado de levantar el Censo por el Bienestar en la ciudad interrumpieron sus visitas y fueron al evento en camiones de pasajeros desde el jueves.Miguel Ángel Colunga Martínez, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado aseguró que la falta de los legisladores a la sesión de hoy ya se había pactado con anterioridad, “lo platicamos con los integrantes de la Junta de Coordinación Política y nuestra ausencia no afecta el quórum para la toma de protesta del nuevo auditor superior”, aseguró.Los legisladores locales viajaron en avión a la Ciudad de México y se unieron a la comitiva de alrededor de 400 personas de varios municipios de la entidad que también realizaron el viaje, pero en autobuses de pasajeros desde el jueves.Colunga Martínez, confirmó que los diputados por Morena volverán a la ciudad de Chihuahua mañana.Desde el jueves se interrumpieron los trabajos de entrevista a posibles beneficiarios de los programas sociales del nuevo gobierno federal debido a que la mayoría de los ‘Servidores de la Nación’ viajaron a la ciudad de México.El Censo por el bienestar reporta un avance del 27 por ciento en la ciudad y las labores de visita y entrevistas se retormarán hasta el lunes, informó la coordinadora regional del Gobierno federal, Elizabeth Guzmán Argueta.Los resultados completos del censo debieron presentarse ayer, pero no se alcanzó la meta, por lo que se continuará con el levantamiento de datos durante diciembre hasta completar las 350 mil visitas previstas desde el inicio de los trabajos en octubre pasado.Para el viaje en autobús a la capital del país se solicitó una cooperación de 700 pesos y no incluye alimentos ni estancia, informó Guzmán Argueta.En Juárez se prepararon las instalaciones del comité local ubicado en el cruce de las calles Constitución y Galeana para recibir a alrededor de 200 personas para proyectar en vivo la toma de protesta de López Obrador, informó Luz Elia Marín Rentería encargada de la dirigencia local.En el evento se prevé la asistencia de los dos regidores por Morena, Olivia Bonilla Soto y Magdaleno Silva López.“Vamos a transmitir el evento en vivo, dar un mensaje a los presentes y terminaremos con un concierto en el que se incluyen tres interpretes y un conjunto musical”, adelantó Marín Rentería.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.