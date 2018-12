Adelantan Navidad a niños con discapacidad

Ciudad Juárez— Con tan sólo un año de edad, Axel Chaires lucha por su vida. Pese a que padece de síndrome de Arnold Chiari, espina bífida, hidrocefalia, displasia de cadera y pie equino, quien ve su sonrisa dudaría que detrás de ella hay una historia de lucha.Marisol García jugaba con Axel y él balbuceaba, contento veía mucha gente que se divertía, y se mecía en su carriola al ritmo de la música.“Si no fuera porque vinimos a esta posada, mis hijos no hubieran tenido recibido un juguete en Navidad; para las familias como nosotros es difícil comprarlos”, comentó la madre de Axel.Junto con sus otros dos hijos, Marisol acudió a una posada realizada para personas con capacidades diferentes, organizada por Conciertos de Ciudad Juárez y la Dirección de Salud Municipal.La vida de la familia Chaires cambió luego de la llegada del menor, pues el ritmo de vida ya fue más agitado.El padre de Axel tuvo que cambiarse al tercer turno, los dos hermanos acuden ya por la tarde a la escuela y la madre no tiene tiempo para trabajar porque debe dedicarle tiempo su hijo, el más pequeño.“Axel nos dio una lección de vida; en lugar de que tú les enseñes a ellos, ellos te enseñan a ti la paciencia, tranquilidad, y aunque todo se vea gris, siempre hay una luz; él por más mal que se siente siempre está sonriendo”, comentó Marisol.En tan sólo un año, Axel ya tuvo una transfusión de sangre, una operación en la espalda y una válvula para drenar los líquidos de la cabeza, que imposibilitaría al niño de mejorar el funcionamiento de las vías urinarias. Actualmente, Axel ya no ha tenido ninguna complicación y está próximo a una cirugía de cadera.La familia vive en la colonia Plutarco Elías Calles, ubicada en el norponiente de la ciudad, y debido a sus carencias pidieron ayuda en la Fundación Nirata A.C., pese a que el menor cuenta con Seguro Social.“Económicamente los gastos son muchos, pero gracias a Dios que hay ángeles en Juárez que les dan esperanza”, agregó Marisol.“Yo siempre dije que las mamás de niños especiales somos con demasiada bendición, pero nunca te pones a pensar que tú fueras parte de ellas, de las muchas mujeres bendecidas al tener un bebé así”, comentó la madre del menor.Aunque Marisol conoce a otras madres a las que las han abandonado cuando los padres se enteran en las condiciones en que nacerán los hijos, ella dijo tener el apoyo de su esposo y toda su familia; sin embargo, hay otros aspectos en los que se debe trabajar para que estos niños con capacidades diferentes nos sean excluidos en al sociedad.“Todavía nos falta informarnos más sobre estas personas para poder educar a nuestros hijos, para que no los excluyan; me doy cuenta que no estamos nada educados”.“Las personas ven a un niño con discapacidad y lo ven raro, los adultos tenemos que enseñarles que son igual que nosotros y que tienen las mismas oportunidades que cualquier persona”, agregó.Marisol dijo que el Gobierno todavía está muy lejos de cubrir las expectativas para estos niños debido a que hacen falta parques adecuados en donde ellos tengan su espacio para jugar, también necesitan escuelas públicas con maestros preparados para enseñarlos porque muchas de las personas no tienen para pagar una, y un transporte adecuado para todas las personas con capacidades diferentes.