Sin liberar a entidades, lineamientos para mariguana medicinal

Ciudad Juárez— La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sigue sin bajar a los estados los lineamientos para que las empresas farmacéuticas puedan acceder a medicamentos cannábicos que liberó en las últimas semanas.En el caso de Chihuahua, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), que es la intermediaria entre los interesados y la Cofepris, informó que aún no se han presentado solicitudes para tramitar los permisos requeridos.“Cofepris no nos ha dicho cómo se van a recibir, qué se les va a pedir y cuál va a ser la dinámica para el envío del trámite a México”, explicó la vocera de la Coespris en el estado, Karla Karina Armendáriz.“Aún no hay solicitudes en trámite, porque aunque llegaran preguntando, no hay manera de darle seguimiento aún”, agregó.Todavía el viernes, antes de que terminara la pasada administración federal, la Comisión Federal otorgó permisos para comercializar en el país otros 19 productos a base de cannabis y sus derivados.Con la nueva liberación, suman 57 los productos a base de mariguana aprobados. Según se informó en un comunicado, el nuevo paquete incluye 13 materias primas, 3 suplementos alimenticios y 3 cosméticos.De acuerdo con Armendáriz, el Comisionado Federal dio como fecha tentativa el primer trimestre del año para que continúe el proceso. “Recuerda que hay cambio de gobierno, esperemos que todo siga su curso”, mencionó.Sin embargo, la tardanza de la Cofepris no sólo se ha presentado en la liberación de los lineamientos para la comercialización de la mariguana medicinal, pues de 22 solicitudes de chihuahuenses para producir el enervante de manera recreativa, ninguna ha sido resuelta hasta el momento.De acuerdo con datos de la comisión estatal, el primer caso del año se registró en abril y a la fecha ni siquiera se ha expedido un acuse de recibo por parte de la dependencia federal.Otras 21 solicitudes se recibieron desde octubre, a raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió jurisprudencia tras cinco amparos resueltos en ese tema. Todas se hicieron llegar al Comisionado Federal sin respuesta hasta el momento.Según se espera, la comercialización de los productos en Chihuahua podría darse hasta marzo del año entrante, expuso la funcionaria estatal.

