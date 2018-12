Faltan medicinas en Pensiones del Estado, denuncian

Ciudad Juárez- Maestros jubilados encabezados por el profesor Conrado Cortés denunciaron ayer por la mañana la escasez de medicamentos para el tratamiento de enfermedades del sistema cardiovascular e hipertensión arterial que presuntamente enfrenta Pensiones Civiles del Estado.Daniel Jorge Mena Eng, delegado local de la institución, atendió a los manifestantes y escuchó los reclamos para luego canalizarlos a las áreas correspondientes.Dijo que actualmente se atiende a 11 mil 900 derechohabientes que generan aproximadamente 12 a 13 mil consultas mensuales, entre ellos maestros jubilados.Ayer, pese a las inclemencias del tiempo, los manifestantes permanecieron varios minutos exigiendo, entre otros puntos: estacionamiento, un número suficiente de médicos generales y especialistas, así como el suministro de medicamentos.Afirmaron que debido a la escasez de muchos de los fármacos se ven obligados a comprar los medicamentos con su propio dinero y ese gasto no es reembolsado.“Hacemos hasta tres vueltas a la Botica Central y nada, nos dicen que no hay medicamentos. Aquí en la farmacia nos dan una fecha, venimos y nos salen con que no hay esas medicinas, que no llegan, que nos las surten”, denunciaron.Los medicamentos de mayor demanda por las personas de la tercera edad y que están escaseando son: Candesartán y Metoprolol y medicinas para la diabetes y la circulación arterial.Expusieron que debido al recorte de la plantilla de doctores se afecta el servicio médico y temen más despidos, dijo el profesor Conrado Cortés.Agregó que están recabando firmas para presentar un pliego petitorio sobre estos y otros puntos de inconformidad que entregarán al director general de Pensiones Civiles del Estado, Alberto José Herrera González.El delegado de Pensiones Civiles los atendió y escuchó sus reclamos, para luego canalizarlos a las áreas correspondientes.Mena Eng, delegado local de Pensiones, dijo que se tiene el 90 por ciento de los medicamentos surtidos y sólo se tienen subrogados medicamentos de enfermedades como el cáncer y hepatitis C.• Estacionamiento• Médicos generales• Médicos especialistas• Suministro de medicamentos para el tratamiento de enfermedades del sistema cardiovascular, hipertensión y diabetes(Luz del Carmen Sosa)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.