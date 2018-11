Ciudad Juárez- En la rebelión del martes pasado en Tránsito se detectó a tres personas externas a la corporación que también estuvieron en la revuelta de los agentes viales en julio de 2008, que derivó en la destitución del entonces titular, Gonzalo Díaz Rojero, aseguró el alcalde Armando Cabada.“Hemos detectado en los videos que participó gente que ni siquiera pertenece a la corporación y que estuvieron en una manifestación similar con otro director hace algunas administraciones. Eso nos habla de manera muy clara de cómo esto estuvo perfectamente estructurado, cómo lo construyeron para el momento apropiado”, mencionó.Dijo que en los videos de la reyerta del martes pasado se observa al menos a tres personas externas que en algún momento fueron agentes de Tránsito y estaban incitando a los oficiales.Cabada aseguró que esos exagentes también participaron en la rebelión de 2008 contra el entonces director Díaz Rojero.“Ahí estuvieron y están en video, entonces no hay forma de que nos digan que no. Lamentablemente hay intereses mezquinos detrás de todo esto, de querer desestabilizar la corporación porque obviamente hay la afectación de lo que ocurría en el pasado y que no estamos permitiendo nosotros”, mencionó.Cabada agregó que el día de la rebelión los exagentes vestían como civiles.“Se equivocaron, grave error. Me puede porque hay muchos elementos ahí jóvenes, hombres y mujeres, que habíamos sacado de nuestras academias, que insisto, me parece que los embaucaron quienes realmente están detrás de esto”, declaró.El martes pasado unos 150 elementos de Tránsito se sublevaron en los patios de la dependencia para acusar “malos tratos” y “trato despótico” del director de la corporación, Sergio Almaraz, hacia el personal. El motín terminó con el arresto de 25 agentes.Almaraz Ortiz negó ayer los señalamientos en su contra. “(Soy) abierto al diálogo, no me escondo de las cosas ni los problemas (…) Yo no me considero un funcionario ni despótico ni descortés, ni desatento ni burlón de las inquietudes de un personal que está arriesgando la vida”, comentó.El atentado contra los tripulantes de la unidad 279, quienes salieron a trabajar desarmados al igual que toda la corporación, causó una rebelión de elementos viales que demandaron la destitución de su director, Gonzalo Díaz Rojero.La protesta de los elementos obligó al funcionario a retirarse de su oficina.Días después Gonzalo Díaz fue destituido y el entonces alcalde José Reyes Ferriz lo nombró director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Ciudad Juárez. (Araly Castañón / El Diario)