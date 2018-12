Santa Bombero pide ayuda

Ciudad Juárez- Llegado diciembre inicia la cuenta regresiva para llevar a cabo la edición 79 del tradicional Santaclós Bombero, que este año tiene como meta entregar 15 mil bolsas de juguetes y hasta ayer, se ha logrado empaquetar sólo 800.“Hemos recibido mucho apoyo por parte de la gente, Municipio, instituciones y empresas, pero todavía estamos lejos, entonces sí esperamos la respuesta de la gente a partir de ya. Esperamos que no nos dejen este año como nunca nos han dejado”, expresó Fernando Vázquez, teniente del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juáre y organizador del evento.En el taller habilitado para recibir las donaciones de la Estación Central, nueve elementos de la corporación trabajan día y noche en la selección, distribución y empaque de cada artículo, pues se pretende que cada paquete contenga entre ocho y 10 juguetes nuevos y usados en buen estado.Hay cerca de 50 bicicletas nuevas pero son 300 usadas que se deben revisar, y esto tomará entre 20 y 15 minutos cada una para asegurarse de que funcionan correctamente o descartar las que ya no tienen compostura, indicó.Vázquez comentó que los juguetes bélicos o que inciten a la violencia no serán empaquetados, por lo que solicitó a la ciudadanía evitar las donaciones de este tipo.“Para nosotros es preocupante ya estar a poco tiempo de la fecha de entrega y tener no la cantidad que necesitamos para entregar”, comentó.Para continuar con la recaudación de juguetes, Vázquez puntualizó que se harán eventos públicos el día 3 de diciembre en el colegio Sierra Madre, jueves 6 en la primaria Adolfo López Mateos, viernes 7 en la primaria Vicente Guerrero, miércoles 12 en el colegio bilingüe Metzlie, sábado 15 en el complejo deportivo de la UACJ y el lunes 17 de nuevo en el colegio Sierra Madre. (Abril Salgado / El Diario)

