Ciudad Juárez- Después de la violenta manifestación del pasado martes en la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), ayer fue revelada la existencia de una extensa red de corrupción dentro de la corporación en la que participaban altos mandos, la cual le dejaba a cada uno de ellos cantidades superiores a los 200 mil pesos mensuales.Un comandante, que pidió se reservara su identidad por seguridad, dijo a El Diario que los encargados de recaudar “la polla” eran ciclistas, patrulleros y motociclistas con anuencia de sus superiores.Los comandantes cobraban grandes cantidades de dinero por reingreso a la corporación y se arreglaban con líneas de transporte de pasajeros y de personal para que no fueran molestados por los agentes.Señalan que al ver afectados sus intereses, orquestaron la rebelión desde afueraTambién, afirmó, había cuotas para que los oficiales pudieran trabajar el día de descanso y laborar en el turno de noche, donde cobraban 2 mil pesos para no detener a los guiadores que fueran sorprendidos ebrios.La fuente informó que los artífices de esta extensa red de corrupción y complicidad fueron el exsubdirector Francisco Franco Trejo y el excomandante operativo Rafael González Corral.“Ellos, ahora al ver afectados sus intereses económicos, organizaron desde fuera de la corporación la rebelión del pasado martes en la que incluso participó un agente que estaba incapacitado, otro que está separado de Tránsito por haber sido videograbado cometiendo actos de corrupción y otro más que había renunciado”, dijo el comandante.Informó que dentro de la corporación había dos grupos, uno de ellos representado por Trejo y el otro por González Corral, éste último quien venía trabajando desde la pasada administración, por lo que formó una red de mandos que le eran leales.Mencionó que en un principio estos dos grupos estaban polarizados, pero después hicieron una alianza que los llevó a seccionar la ciudad y delimitar sus competencias con la designación de mandos leales y afines a cada uno de ellos.“En un principio existían disputas entre los dos grupos y fue necesario que llegaran a un acuerdo, formándose un grupo al que se le denominó la pandilla feliz”, expresó.Dijo que de los dos grupos, los motociclistas fueron los que se empoderaron en las posiciones estratégicas de mandos y jefes de distrito, por lo que González Corral tuvo una extensa red de influencia que permeó hasta el sector de transportistas, con el que tenía acuerdos que le dejaban jugosas ganancias.Mencionó que los pactos eran con los concesionarios que manejan no sólo unidades de transporte de pasajeros, sino también de personal.“Los concesionarios se reportaban mensualmente con el comandante González Corral, pagaban por número de camiones que tenía en flotillas y se convertían en líneas de camiones que era imposible detener o infraccionar para los agentes por los acuerdos con los jefes. Los oficiales no elaboraban boletas de infracción y si paraban a los choferes les llamaba el comandante para retirarlos de las intervenciones”, expresó.Dijo que para los agentes ya no era conveniente parar a los choferes de transporte porque significaba un regaño para ellos, por lo que ya no había intervenciones.“González Corral y Franco Trejo trabajaban con motociclistas y patrullas que directamente se reportaban con ellos. Cada motocicleta les producía a ellos cantidades de dinero bajo este sistema de cobijo y libertad para actuar. Primero en la adquisición de un vehículo de acuerdo a su modelo y características mecánicas oscilaban entre los 30 y 50 mil pesos para tener derecho a subirse a una motociclista o pertenecer al escuadrón vial”, afirmó el comandante.Dijo que además los agentes pagaban a Franco Trejo y González Corral entre 20 y 50 mil pesos, dependiendo si la unidad era una camioneta de cabina sencilla o cabina doble.Informó que cada motociclista tenía la responsabilidad de entregar 5 mil pesos por semana o bien de 800 a mil pesos por día. Se consideraba un día libre a la semana que no se pagaba y lo recaudado era enteramente para el oficial.“Si un agente faltaba ameritaba un arresto, pero éste no se aplicaba a cambio del pago de mil 500 pesos, de los cuales 500 eran para el teniente y mil pesos para el superior, ya sea Franco Trejo o González Corral”, reveló.Informó que las patrullas debían de producir, dependiendo si era una Interceptor o un Charger, de 500 a 800 pesos por día.Los ciclistas que dependían de Franco tenían que pagar 4 mil pesos por semana y éstos no tenían la obligación de reportar ninguna boleta de infracción, y sí la libertad de elegir las zonas donde querían colocarse.“El dinero lo recogía el teniente Gardea y él lo entregaba con la anuencia del comandante Mora al escolta del comandante Franco cada semana en los patios de la Dirección de Tránsito”, expresó.Señaló que la red de corrupción no sólo alcanzaba el área operativa, sino que se extendía al ámbito administrativo, ya que los vendedores de autos tramitan permisos temporales para circular sin que les fueran revisadas las series de los autos en el sistema de plataforma, cuya división manejaba Franco.“Este comandante era responsable de acercar a los agentes que eran sorprendidos en un hecho delictivo o en algo que fuera más allá de la cuestión laboral. Si los encontraban tomando, con arma de fuego o por problemas familiares, Franco Trejo les vendía un supuesta impunidad a cambio de no dar vista a las autoridades por el comportamiento cometido. La cantidad exigida variaba entre los 10, 15 y 20 mil pesos”, señaló.Dijo que muchos agentes buscaban a una persona que se dedica hacer préstamos a oficiales con intereses altos para saldar de manera rápida a Franco Trejo.“Franco también simuló el reingreso de unos agentes que habían causado baja en años anteriores por falta de confianza y se encargó de eliminar los registros documentales que impidieran acreditar que no era idóneo para un reingreso. Estos reingresos tuvieron un costo entre 50 y 100 mil pesos”, señaló.El comandante dijo que la situación no llegó hasta ahí, sino que Franco Trejo participó en el proceso de entrevista para los agentes de la última generación, algunos de los cuales expresaron que pagaron según sus capacidades entre 30 y 100 mil pesos de acuerdo con los requisitos que cumplían o no para poder ser considerados idóneos e ingresar a la academia como cadetes.“Había agentes motociclistas y de patrullas que podían andar por cualquier rumbo de la ciudad haciendo infracciones y ellos no rendían cuentas a los comandantes de distrito porque éstos trabajaban directamente para Franco Trejo o González Corral. Ellos no atendían choques ni auxilios viales a la ciudadanía”, señaló.Dijo que con Franco Trejo los agentes se arreglaban para laborar los días de descanso, pero trabajar en el operativo de noche donde procuraban las infracciones por estados de ebriedad que les representaba no menos de 2 mil pesos por cada automovilista.“Estos agentes se reportaban directamente con el comandante Delgado y éste a su vez con González Corral, ya que el primero también es motociclista”, expresó.Agregó que esta extensa red de corrupción e intereses se vio afectada, por lo que agentes leales a Franco y González participaron en la manifestación, “ya que tal parece ambos aún estando fuera de la institución quieren seguir girando órdenes en la corporación”. (Staff / El Diario)