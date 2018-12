Ciudad Juárez— Casi todos los días Concepción Ponce Grijalva ponía música triste por las tardes y cantaba hasta altas horas de la noche como una forma de recordar a su hija Yazmín Salazar Ponce, asesinada en el 2010.Así recuerdan los vecinos de la colonia Manuel J. Clouthier a la mujer asesinada ayer a cuchilladas y cuyo crimen reportaron a la Policía. En la escena fue encontrada también asesinada su hermana y lesionado su hijo de 21 años.“Siempre había música en la casa y ‘Concha’ siempre cantaba hasta tarde; a veces nos contaba historias de su hija y trataba de recordarla siempre”, relató una de las vecinas de la mujer que no quiso ser identificada.Su hija, Yazmín Salazar Ponce de 17 años, desapareció el 27 de diciembre del 2010. En aquel entonces Concepción habló con periodistas de El Diario, “quiero que los que le hicieron esto a mi hija paguen. Sé que Dios los castigará, pero aquí quiero que paguen”, dijo.Los restos de la menor fueron localizados en la Sierra de San Agustín, en el municipio de Práxedis G. Guerrero.El 9 de febrero de 2011 la familia recibió una llamada de la Dirección de Servicios Forenses que les notificó que las pruebas de ADN realizadas resultaron positivas.“A mi hija me la entregaron el 9 de febrero, el día 11 la sepulté”, comentó.“Nos da pena lo que le pasó. Primero se le muere una hija y ahora ella y su hermana mueren, algo muy feo está pasando en la ciudad”, consideró la vecina de Concepción.El homicidio de Concepción Ponce Grijalva y su hermana Isabel ocurrió en una casa ubicada cerca del cruce de las calles 8 de diciembre y 23 Provincias de la colonia Manuel J. Clouthier, una zona de clase media baja.Frente a la vivienda se encuentra el kinder Reyenari, a dos cuadras está ubicada la escuela secundaria federal número 15 y en la esquina más cercana a la casa se encuentra una bodega en desuso. En el cruce de las calles hay dos cámaras de vigilancia, pero ninguna apunta hacia la vivienda donde ocurrió el hecho.“Solo una de las dos cámaras sirve, pero ninguna apunta para acá, así que quién sabe si grabaron algo. Nosotros solo escuchamos música y después los gritos de su hijo pidiendo auxilio en la calle”, comentó Elisa, otra de las vecinas de Concepción.Los vecinos coinciden en que Concepción Ponce Grijalva vivía junto a su hijo y se dedicaba al hogar. Su hermana la visitaba regularmente durante la semana y nunca vieron actividades sospechosas en el lugar.“Todos quedamos sorprendidos con lo que pasó. Pobre el muchacho, yo no sabría cómo reaccionar si mataran a mi hermana y después a mi mamá y a mi tía. Ojalá se recupere y pues es difícil, pero pues le tocó vivir con eso encima”, lamentó Elisa.

