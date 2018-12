Ciudad Juárez- Las dos adolescentes de secundaria desaparecidas desde el pasado lunes al salir de clases habían sido puestas a disposición del DIF por la Fiscalía estatal con anterioridad.Por cuestiones de seguridad ninguna de las dos adolescentes podía estar en su entorno familiar, informó César Juárez, titular de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.Ambas ingresaron a un Centro de Asistencia del DIF los días 16 y 24 de noviembre, según dio a conocer el funcionario estatal.Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía de Mujeres, informó que la búsqueda de Saira Yamel García García y Aleida Nieto Rodríguez, de 15 y 13 años, respectivamente, desaparecidas desde el 26 de noviembre al salir de la secundaria técnica 37 de Infonavit Aeropuerto, continuaba hasta ayer.Confirmó que fue una representación del DIF estatal quien interpuso la denuncia de desaparición de ambas, ya que estaban bajo tutela pública.Confirmó que fue una representación del DIF estatal quien interpuso la denuncia de desaparición de ambas, ya que estaban bajo tutela pública.César Juárez dijo que Saira Yamel fue puesta a disposición del DIF por la Fiscalía el pasado 24 de noviembre, mientras que Aleida Nieto el 13 de noviembre pasado.Ambas eran cuidadas por personal del Centro de Asistencia autorizado, quienes las llevaban a la escuela y recogían a la salida, pero ambas se fugaron del centro educativo una hora antes de la salida oficial, según se conoció.Juárez dijo que se había cumplido con todos los protocolos y se puso al tanto a las autoridades desde el primer momento de conocer su ausencia; primero a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de un reporte al Centro de Emergencias y posteriormente en la Fiscalía de Género, según corresponde.Indicó que no tienen parentesco entre sí y que el personal del DIF se abocó también a buscar a sus familiares con base en los reportes que se tienen, para notificarles de su ausencia.Las menores no podían permanecer en su entorno familiar porque peligraban, de acuerdo a las razones que explicó la Fiscalía al DIF al momento de ponerlas en custodia.“Lamentamos que esto haya sucedido pero se actuó en base a los protocolos antes, durante y después”, dijo el funcionario de la Procuraduría de menores.Era su primer día de clasesLas dos adolescentes habían acudido ese día por primera vez a la escuela, dio a conocer la subdirectora del plantel, Aracely Goche.Informó que Saira Yamel y Aleida Nieto, se dieron de alta el mismo día que desaparecieron, una de ellas sí quedó inscrita como estudiante del plantel y la otra ingresó como oyente debido a que todavía no se recababa su papelería completa para dicho trámite.“Era su primer día de inserción en clase”, dijo, y explicó que el pasado 26 de noviembre tres adolescentes pertenecientes a dicha institución, compañeras de Saira y Yamel, les informaron que ambas se habían escapado de la escuela.“Me dice la subdirectora del turno vespertino que ellas estuvieron durante todo el turno, de la 1:30 de la tarde a las 7:30 que se termina, pero que a la hora de la salida, hora que se abren las puertas del frente, las niñas en lugar de esperar como normalmente lo hacen todas las niñas de la Casa Hogar, esas dos no llegaron”, dijo.Comentó que las adolescentes del internado expusieron que las menores desaparecidas al ingresar a la casa manifestaron que no pretendían quedarse ahí, pero que no es posible proporcionar mayor información debido a que sólo estuvieron un día en la escuela.“No es la primera incidencia que se presenta de esta naturaleza, la Casa Hogar por las propias características, que las niñas son muy rebeldes, pues continuamente están buscando la manera de salirse, ¿por qué? establece normas muy rígidas, muy coercitivas, sancionadoras, para favorecer la modificación de las conductas de las niñas”, dijo.La subdirectora agregó que anualmente el plantel recibe entre 8 y 10 señoritas de este internado en situación vulnerable, mismas a quienes se les apoya para su ingreso sin cuota de inscripción, sin pagos en la ceremonia de graduación, con pagos de copias, e incluso les han otorgado ropa y comestibles en eventos que realizan.También expuso que dicho sector es una zona complicada donde se sabe de la venta de droga y pandillas que generan conflictos disciplinarios. (Abril Salgado / El Diario)

