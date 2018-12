Ciudad Juárez- Con una inversión aproximada de 4 millones de pesos se atenderán socavones ubicadas en diversos tramos del río Bravo en el Valle de Juárez, dio a conocer José de Jesús Luévano Grano, secretario de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).En entrevista, Luévano Grano indicó que lo anterior se hará con fondos de la CILA, y que aún se están convocando a los potenciales contratistas para el concurso.“Vamos a hacer más trabajos en el Valle. Todavía no sé (cuándo comenzarán) porque está en proceso el concurso. Va depender de cuando se termine el concurso, qué empresa se seleccione. Creo que esa información la tendríamos entre mediados de diciembre y principios de enero”, dijo Luévano Grano.Continuó: “Las socavaciones (en el Valle) se dan por el clima y porque incluso la gente va y toma material del bordo (del río Bravo). Entonces, tenemos que hacer esas reparaciones. No es común pero eventualmente sucede. (Lo hurtado se trata de) arcillas, y otro tipo de material, que es algún tipo de material impermeable que permite garantizar la seguridad estructural del bordo”.El funcionario comentó que se están enviando las invitaciones a los contratistas, cuyos nombres dijo no puede proporcionar “porque es información confidencial, ahorita”.Asimismo, Luévano Grano indicó que los trabajos de reparaciones de baches y socavaciones en el bordo del río Bravo, en un tramo que comprendió desde el puente Zaragoza hasta la Plaza de la Mexicanidad, finalizaron la semana pasada.En palabras del funcionario, para las reparaciones referidas se destinó una inversión aproximada de medio millón de pesos para la empresa Escala Ingeniería, misma que fue designada de manera directa “debido al monto, que no es una cantidad muy alta”.En entrevistas anteriores, el secretario de la sección mexicana de la CILA mencionó que la intención de las reparaciones –que comenzaron a finales de octubre– fue la de proteger el bordo para que no se afecte la estabilidad de su núcleo e inunde posteriormente los asentamientos colindantes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.