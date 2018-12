Viento frustra fiesta del globo

Ciudad Juárez- Los vientos de más de 30 kilómetros por hora que azotaron ayer esta frontera provocaron algunos desperfectos como apagones en algunas cuadras del área de San Lorenzo y mantas publicitarias desprendidas, pero sobre todo impidieron que los 20 globos aerostáticos que zurcarían nuestro cielo durante el primer Festival Internacional del Globo de Ciudad Juárez elevaran el vuelo.El piloto César Pérez, quien llegó al evento desde Teotihuacán y cuenta con 16 años de experiencia y dos mil 600 horas de vuelo, explicó que las aeronaves no se pudieron elevar debido a que por seguridad, los vientos tienen que ser menores a 15 kilómetros por hora.“Nosotros siempre dependemos del estado meteorológico y 100 por ciento del viento; direcciones del viento, velocidades en superficie y en altitud. Depende de nuestra elevación ya en vuelo. Entonces, nosotros buscamos que el viento sea menor a 15 kilómetros por hora para hacer vuelos”, aclaró en entrevista ayer, ya que los despegues se tenían programados a partir de las 6:00 de la mañana en el ex Hipódromo-Galgódromo de esta ciudad.Debido a la condición climatológica que se presentó, el primero de los vuelos se canceló, pero los más de 100 asistentes pudieron ser parte de un espectáculo titulado ‘Dragones’, el cual consiste en encender el cilindro de gas de cada una de las canastas de los globos y permitir que las personas se acerquen para fotografiarse junto a la flama.Vendedores se tuvieron que retirar al ser imposible instalar sus módulosDebido a la condición climatológica que se presentó, el primero de los vuelos se canceló, pero los más de 100 asistentes pudieron ser parte de un espectáculo titulado “Dragones”, el cual consiste en encender el cilindro de gas de cada una de las canastas de los globos y permitir que las personas se acerquen para fotografiarse junto a la flama.A pesar de ello, algunos de los presentes externaron su enojo ante los organizadores por los boletos, ya que el costo de la entrada de 150 y 180 pesos es para un ingreso único. Si se sale del festival no se puede volver a ingresar con el mismo boleto y la entrada no es válida para otro día.Sin embargo, durante la tarde de ayer los organizadores anunciaron a través de la página de Facebook que las personas que compraron su boleto el viernes podrán ingresar con él al evento hoy. Para el día de mañana, domingo 2 de diciembre, se requiere comprar otro acceso.Respecto a los vuelos de hoy y el domingo, programados de 6:00 a 8:00 de la mañana, el piloto aclaró que no se puede asegurar si se realizarán o no, ya que, y como él destacó, todo depende del clima, el cual ayer mantuvo vientos mayores a 30 kilómetros por hora durante todo el día, causando daños en las carpas y módulos de alimentos y artesanías del festival, los cuales no pudieron montar su mercancía y menos aun venderla ya que los asistentes se retiraron.El frío, los fuertes ventarrones y después las precipitaciones que se registraron ayer desde temprano en la ciudad, causaron estragos en algunas zonas.Aunque se declaró saldo blanco al no registrarse personas lesionadas, hubo algunos incidentes que movilizaron a las autoridades.Uno de los casos registrados fue el desprendimiento de una manta colocada en un anuncio espectacular ubicado en la curva de San Lorenzo.El material golpeó los cables de energía eléctrica dejando sin el suministro a varias cuadras a la redonda y los semáforos de un crucero ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República y la calle Fray Junípero Sierra.Ello provocó la intervención también de elementos de la Dirección de Tránsito Municipal que se apostaron en dicho cruce, para orientar el tráfico.Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reparó el desperfecto y volvió la luz, aunque los semáforos continuaban apagados al cierre de esta edición.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros, indicó que se ubicará al propietario del anuncio panorámico a través de la Dirección de Desarrollo Urbano. “Vamos a preguntarle por qué no le dio mantenimiento”, indicó.Expuso que se prevé sancionarlo con una multa económica que puede alcanzar los 100 salarios mínimos.Durante la contingencia, las ráfagas de viento registradas durante la mañana, acompañadas de polvo, imposibilitaban la visibilidad a los conductores.El polvo afectó principalmente la zona poniente y por ello la Dirección de Tránsito exhortó a los conductores a extremar precaución.Otro incidente se registró en las calles Francisco I. Madero y Vicente Guerrero, en el Centro de la ciudad, donde un árbol terminó casi desprendido de su punto, informó Protección Civil.En ningún caso hubo alguna persona lesionada, se confirmó.(Natalia Piña/Javier Olmos/Con información de Daniel Domínguez/El Diario)