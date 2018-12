Ciudad Juárez- Un Tribunal de Enjuiciamiento ayer determinó que un hombre enfermo de sus facultades mentales efectivamente violó, en dos ocasiones, a una menor de 11 años de edad.El próximo jueves el Tribunal le impondrá al agresor, Inocencio Muñoz Reyes alías “El Pelón”, una medida de seguridad. El Ministerio Público (MP) pidió al Tribunal que le ordene permanecer 30 años internado en un centro psiquiátrico.El primer hecho materia de este juicio y que fue formulado por una agente del MP adscrita a la Fiscalía de Género es que una mañana de enero del 2016 en el interior de una casa ubicada en la calle Cieneguillas de la colonia Toribio Ortega, Muñoz violó a la adolescente y luego la amenazó al decirle que si contaba lo sucedido a ella le iba a ir peor y a su madre también le iba a hacer algo malo.El segundo hecho estudiado en el juicio oral número 305/17, es que también en enero de ese año y en la misma vivienda “El Pelón” volvió a violar a la menor y para ello ejerció violencia física y moral pues la afectada quería gritar para pedir ayuda pero él le tapó la boca y la amenazó al advertirle que le iba a causar un daño mayor a ella y también a la mamá.La víctima —cuya identidad quedó bajo reserva judicial— no pudo establecer los días precisos en que sucedieron las agresiones, debido a su edad.Al juicio oral que estuvo a cargo de un Tribunal de Enjuiciamiento unitario presidido por la jueza María Catalina Ruiz Pacheco, comparecieron la víctima y su madre así como la médico legista y la psicóloga que practicaron los dictámenes, entre otros testigos.La madre de la afectada declaró que ella interpuso la denuncia penal el 3 de marzo del 2016 después de que su hija visiblemente triste le confesó las agresiones de que había sido objeto en la casa de una tía, donde la testigo la dejaba para que la cuidaran mientras ella trabajaba.En esas fechas la tía de la víctima se encontraba enferma de cáncer y en algunas ocasiones le pedía a Muñoz Reyes que realizara mandados y por ese motivo él entraba y salía de la vivienda donde sucedieron los hechos.La mamá de la menor contó al Tribunal que su hija era una persona alegre y juguetona y después de las agresiones se negaba a comer, no quería jugar y declinó ser parte de un equipo de futbol a pesar de que la familia la apoyo. Además refirió que Inocencio Muñoz —quien enfrenta el proceso penal en libertad— siguió a la menor el pasado 27 de junio.Al principio del juicio oral, el abogado defensor de Muñoz le señaló al Tribunal que su representado es inocente y que la fiscal no podría probar que este acudía al lugar de los hechos pues laboraba como auxiliar en una óptica de 10 de la mañana a 3 de la tarde.Ayer la jueza Ruiz Pacheco dijo que el principio de presunción de inocencia que por ley le asistía a Muñoz Reyes se venció en el juicio y lo procedente es imponerle una medida de seguridad en lugar de una pena pues se trata de una persona que padece un retraso mental, para ello fijó otra audiencia para el próximo jueves a las 9 de la mañana.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.