'Ahuyentan' a migrantes

Ciudad Juárez- Con la intención de estar listos para contener a migrantes que intenten cruzar en grupo a los Estados Unidos (como sucedió en Tijuana), decenas de agentes de la Patrulla Fronteriza dotados con equipo especial, vehículos y caballos realizaron la mañana de ayer ejercicios de entrenamiento en el área de Anapra y Sunland Park.“¡Si ustedes cruzan la cerca estarán violando de la Ley Federal de Inmigración de los Estados Unidos, y serán arrestados!”, indicó a través de un altoparlante uno de los agentes antes de que elementos estratégicamente distribuidos comenzaran a caminar hacia el muro fronterizo para simular la contención de migrantes.Tras la indicación de “hold”, el primer contingente con varas en mano se detuvo. Elementos con escudos que estaban detrás tomaron la posición principal y la caballería los acompañó.Detrás de los barrotes del muro, del lado mexicano, algunos niños presenciaban la escena con emoción.“La Patrulla fronteriza realizó un simulacro para probar nuestras fuerzas armadas en caso de algún disturbio civil (…) Tenemos diferentes unidades de la Policía Fronteriza trabajando en conjunto, los caballos, fuerzas movibles y la organización de operaciones especiales. Seguiremos con los entrenamientos”, dijo Denisse Licón, agente de la Patrulla Fronteriza.“El propósito de este ejercicio es poner a prueba nuestras capacidades, porque tenemos que estar preparados para cualquier tipo de contingencia que ocurra, porque el trabajo de la Patrulla Fronteriza es el resguardo de las fronteras”, dijo Ramiro Cordero, vocero de BP.Durante el operativo que duró aproximadamente 30 minutos, se pudo observar un camión blindado, agentes de la Unidad Ecuestre y agentes caninos que servían como respaldo al escuadrón táctico.Como parte del simulacro también se lanzaron varias bombas de humo, que simulaban los gases lacrimógenos que serían utilizados en caso de tener que forzar a los migrantes a retroceder, tal y como ocurrió en Tijuana.Aunque dicha medida fue duramente criticada, Cordero explicó que en ocasiones es necesario utilizar este tipo de gases para poder frenar una agresión contra los agentes.“El propósito es poder ahuyentar a todas aquellas personas que posiblemente estén tratando de agredir a los agentes y no tener que usar un armamento letal”, comentó.“Recibimos todo tipo de entrenamiento, porque que es mejor estar preparados y medir nuestras capacidades. Por eso es importante practicar como hoy, para ver que errores podemos tener y como resolverlos para estar preparados”, reiteró Cordero.Los elementos con escudo cubrían a compañeros que a sus espaldas se hincaron, se pusieron una careta contra gas, y arrojaron las bombas de humo. El sonido fue estridente. Los niños que se habían acercado con confianza, asustados se alejaron del entrenamiento.“Vente para acá”, dijo Víctor de 10 años un niño menor que él. Luego de que se percataron de que no se trataba de una agresión sino de un entrenamiento, se acercaron nuevamente al muro.Terminado el entrenamiento, Víctor dijo a uno de los niños que lo acompañaban “diles ‘come on here, please’”. Otro pequeño obedeció. Uno de los oficiales de la Patrulla Fronteriza se acercó. Al darse cuenta que se trataba de niños de escasos recursos, el agente metió la mano a su bolsillo y sacó dólares para repartir.Esta es la segunda vez en el mes que BP lleva a cabo uno de estos ejercicios en la región, ya que el primero se realizó el pasado 9 de noviembre a un costado del llamado “Puente Negro”.Cordero hizo énfasis en que aunque miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos llegaron a la región hace varios meses, ninguno de ellos se encuentra patrullando en el área.“La Guardia Nacional ya esta aquí, pero están en apoyo técnico, mecánico, administrativo y de inteligencia pero hasta el momento en El Paso ningún miembro de la Guardia Nacional está apostado en la franja fronteriza”, concluyó. (Con información de Karla Valdez/El Diario de El Paso)

comentarios

