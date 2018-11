Ciudad Juárez- La organización delictiva denominada “La Empresa” a la cual se le atribuyen cientos de homicidios de los últimos meses, desapareció con la captura de su líder, René Gerardo Garza Santana, apodado “El 300”, aseguró ayer el fiscal Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Esa estructura fue conformada por integrantes de varias pandillas, la mayoría disidentes de “Los Aztecas”, que trabajaron algunos meses del presente año bajo los intereses del Cártel de Juárez; actualmente “esa figura (La Empresa) no significa absolutamente nada”, indicó el funcionario.Informó que luego de la captura de Garza Santana, el 7 de noviembre, éste perdió por completo el liderazgo dentro de las organizaciones delictivas.Afirmó que “La Empresa” fue sólo “un nombre que él (El 300) le puso al mando que tenía sobre algunas personas”.El nombre de esa organización apareció en mantas colgadas en puentes desde mayo, cuando arreció la guerra entre integrantes de la pandilla “Los Aztecas” tras surgir una división interna, según información de la Fiscalía General del Estado (FGE).La versión oficial refiere que se conformaron entonces la llamada “Aztecas Vieja Escuela” y “La Empresa” encabezadas por Eduardo Ravelo y Garza Santana respectivamente (ambos ya detenidos) luego de una “guerra” que dejó más de 600 muertos en Juárez durante mayo, junio, julio y agosto del año en curso.De acuerdo con el fiscal Jorge Nava López, actualmente la estructura identificada como brazo del Cártel de Juárez son “Los Aztecas”, al desaparecer “La Empresa” como organización.En junio, el funcionario estimó en 2 mil el número de integrantes de la pandilla “Los Aztecas” entre vendedores de droga, halcones, prestadores de servicio de ellos, sicarios, líderes.Aseguró que “ahora con las detenciones que se han hecho, con las confrontaciones que se han dado entre diferentes grupos, están muy debilitados todos los grupos delictivos; no tengo (actualizado) el número aproximado, pero no es nada cercano a esa cantidad”, expuso el fiscal.En los mapeos delictivos elaborados por el área de inteligencia de la Fiscalía Zona Norte, ninguno de los ocho detenidos tras el tiroteo del martes en la colonia Las Granjas de Chihuahua aparece en la estructura criminal del grupo Los Aztecas, aseguró Nava López.Dijo que ninguno de ellos tenía trayectoria dentro de esa estructura criminal y aún no se ha determinado si son originarios de Juárez o únicamente vivieron un tiempo en esta localidad.“Podrían haber sido reclutados recientemente, por lo que tampoco se puede descartar que sí sean (Aztecas)” indicó.En las últimas detenciones de sicarios se ha observado que dicha organización ha estado reclutando gente que no participaba anteriormente en esa estructura o no contaba con trayectoria al interior, aseguró.Durante el presente mes –dijo– se desarticuló a una célula criminal que se hacía llamar “Los Escorpiones”, que atacaba a policías estatales y todos ellos fueron reclutados en Durango, comentó Nava.Por ello no descartó que fuera una situación similar para conformar el grupo que a balazos enfrentó a oficiales estatales en la ciudad de Chihuahua el martes.El comisionado Óscar Aparicio, de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), aseguró el miércoles que los seis hombres y dos mujeres detenidos tras la balacera eran originarios de Juárez y que pertenecían a “Los Aztecas”.Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la CES, sólo uno de los detenidos dijo pertenecer a esa organización; fue identificado como Abel Arturo Ramos Rubio, alias “El Loco”, quien tiene rango de soldado en esa estructura.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.