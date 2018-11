Ciudad Juárez— Pese a no gastar lo presupuestado en inversión pública durante los dos últimos años, la Secretaría de la Cultura estatal cuadruplicará el presupuesto destinado a ese rubro en 2019. La titular de la dependencia, Concepción Landa, adelantó ayer que dentro del Presupuesto de Egresos 2019 se asignarán a la Secretaría 288 millones de pesos, uno menos que en 2018.De esa cifra, se contempla orientar 32 millones de pesos al renglón de inversión pública, indicó. El incremento se presenta a pesar de que durante este y el año pasado, la dependencia subejerció 18 millones de pesos —10 de ellos en 2017, y ocho en 2018— justo en esa área.Landa señaló que el presupuesto se gastará en seis programas prioritarios en materia cultural para el estado, entre los que se encuentra el fomento a la lectura y escritura, y más apoyo a la comisión fílmica, ya que se busca hacer de Chihuahua un destino fílmico.Con la partida de ocho millones subejercida este año se contemplaba la remodelación de la antigua casa de Gobierno ubicada en la avenida Zarco, en la ciudad de Chihuahua, en la que se pretende abrir el Centro de Archivo Histórico y Patrimonio Histórico (CEAPH).Sin embargo, el monto no se tocó debido a que hubo “diferentes retrasos en la entrega de la casa”, justificó Landa. Dijo que la partida se reasignará en el presupuesto del año entrante para concluir con esos trabajos.La dependencia, cuya gran parte de los reportes de avances en metas se han mantenido en ceros, incrementará por tercer año consecutivo su presupuesto, a la par de que las metas proyectadas anualmente se mantienen en cero.En 2017, cuando recibió la primera partida presupuestal, recibió originalmente 215 millones 518 mil 900 pesos, más una ampliación de 19 millones 510 mil 546 pesos.Este 2018, también con una segunda ampliación, obtuvo para ejercer en total 289 millones 106 mil 534 pesos.Pero en contraste, documentó El Diario a mediados de noviembre, de 111 metas programadas este año, solamente registra cien por ciento en el equipamiento de espacios culturales y de infraestructura mejorada en el estado.Lo mismo sucedió en 2017, cuando no cumplió ninguna de las 77 metas planteadas, de acuerdo con Transparencia.A la par de los incrementos presupuestales, la dependencia ha gastado millón 263 mil 476 pesos en viajes nacionales e internacionales de sus funcionarios, según Transparencia.

