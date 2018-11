Roba dinero de cajero

Ciudad Juárez— Agentes de la Policía municipal detuvieron la madrugada de ayer a un ladrón, que con equipo especial que daba lectura a tarjetas bancarias sustrajo dinero en efectivo de un cajero automático.Fueron elementos de la Policía Comercial e Industrial de la secretaría de Seguridad Pública municipal (SSPM) quienes detuvieron a Rubén D. C., al ser sorprendido hurtando una importante cantidad de dinero de un cajero automático, informó la dependencia.La intervención se dio luego de que agentes municipales atendieron la activación de la alarma de un cajero automático del banco Banorte ubicado en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Ramón Corona, de la zona Centro, ayer en las primeras horas del día.Al arribar al lugar localizaron a este hombre manipulando dicho cajero, aparato que se encontraba desarmado de la parte superior que cubre la pantalla, motivo por el cual procedieron a detener al operador.En el lugar se localizaron dos desarmadores y una barra de uña metálica de color naranja. El hombre había logrado sacar un total de 21 mil 600 pesos, se dio a conocer.Se le aseguraron además 18 tarjetas bancarias con diferentes nombres y un teléfono celular que se encontraba conectado al cajero.El detenido mencionó de manera espontánea a los agentes que utiliza dicho aparato para entrar al sistema de la computadora, y así logra obtener la información de las tarjetas bancarias y poder hurtar el efectivo.En el exterior de dicho lugar se encontró el vehículo particular de la marca Nissan Versa, color blanco, modelo 2016, propiedad del presunto ladrón.En el auto fueron localizados cuatro componentes electrónicos y nueve tarjetas SIM de la compañía Telcel.La SSPM informó que Rubén D. C. de 26 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente.

