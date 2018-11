Del puente al Infonavit

Ciudad Juárez— El atuendo que reflejaba la condición de migrante de Artemio Ortiz cambió por un lustrado uniforme de custodio que viste con orgullo en la Oficina Administrativa del Infonavit, sitio donde trabaja.Ortiz era uno de los más de 100 migrantes que hasta el desalojo del Municipio se encontraban apostados en el puente internacional Paso del Norte a la espera de asilo político en los Estados Unidos; pernoctó dos noches en el sitio soportando frío y discriminación.El hombre procedente de Chiapas comentó que tardó una semana en llegar hasta esta frontera a través de “aventones”, ya que no contaba con mucho dinero pero sí con una gran voluntad. Vivió en Estados Unidos durante 18 años, y volvió a su patria a causa de que uno de sus hijos presentó problemas de epilepsia. Una vez que el asunto se solucionó, emprendió su viaje de regreso al país norteamericano.“El viaje estuvo pesado porque yo salí sin dinero [de Chiapas], traía como mil pesitos (…) Me fui de a ride, y gracias a Dios salía gente a ayudarme, me preguntaban ‘¿a dónde vas?’ No, pues que acá. ‘Yo te puedo dejar acá si gustas, lo poco o mucho que te pueda llevar te cruzo’. Así me vine”, mencionó Ortiz.Alejandro Vargas / Artemio Ortiz en el puente Santa Fe. En recuadro, ya como guardia de seguridad“Yo vine a trabajar. Tengo que seguir adelante, yo tengo que ayudar a mi familia y mi intención es trabajar, si se puede día y noche”.El objetivo de volver a los Estados Unidos aún está entre sus metas puesto que busca solicitar el ingreso al vecino país mediante la adquisición de su visa. Respecto a la discriminación generalizada contra los migrantes, Ortiz dijo que existe mucha gente que como él busca trabajar, por lo que pidió solidaridad para quienes atraviesan una situación como la que él soportó.La suerte de Artemio cambió gracias a las redes sociales. Refirió que hubo quienes a través de videos que se daban a conocer por diversos medios de comunicación comenzaron a ubicarlo a pesar de que no lo veían hace años. Incluso, se enteró –casi cuando estaba a punto de darse por vencido– que tenía familia en esta frontera, misma que no lo desamparó.“Una vez que escuché (en el puente) que los mexicanos no teníamos oportunidad de conseguir asilo político en Estados Unidos tenía la intención de devolverme (a Chiapas), pero de pronto con las redes sociales me empezaron a ubicar amigos, y familia, me empezaban a marcar, y me di cuenta que tenía familia en Ciudad Juárez”.“De allá me hablaron (de Chiapas y me dijeron ‘papá, allá nosotros tenemos familia’, y les dije ‘hagan todo lo posible para contactarse con ellos’, y de allá consiguieron la dirección (… ) Me hablaron por teléfono y me dijeron: ‘oye, ¿que estás ahí en el puente? No te muevas de ahí’, y me recogieron”.Sus familiares fueron aquellos que le devolvieron la esperanza. Una vez que recuperó sus fuerzas, salió a caminar en búsqueda de empleo. Su intención primera fue buscar empleo de cocinero en algún restaurante de plaza Las Misiones, pero en las proximidades del centro comercial ubicó un letrero fuera de las oficinas del Infonavit, decía: “solicitamos guardia de seguridad”.“Vine a las oficinas, me metí y pregunté a la recepcionista, me dirigió con el encargado. Fui y me dijo que sí, que trajera toda la papelería. Me mandaron mis papeles de Chiapas y me dijeron ‘vente ya preparado para que empieces’”.