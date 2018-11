Ciudad Juárez- Con más de 400 elementos la vigilancia vial continuará sin afectaciones, aseguró Sergio Almaraz Ortiz, director de Tránsito, luego de la protesta del martes que se generó por agentes de esa dependencia para pedir su destitución, la cual fue sofocada por elementos de la Policía Municipal. “Hay ganas (de los agentes) y sobre ellos vamos a descansar los trabajos que a partir de hoy genera la Dirección de Tránsito”, dijo.Comentó que las instrucciones siguen siendo las mismas que son de actuar íntegramente en las funciones de cada elemento.Anunció que los 25 agentes que fueron detenidos tras la manifestación del martes llevarán un proceso administrativo disciplinario, luego de resolver su situación jurídica en la Fiscalía.Será la Comisión de Honor y Justicia, que preside Ricardo Realivázquez, titular de la SSPM, la instancia que se encargue de evaluar cada caso en particular y determinar las sanciones en su caso, según comentó.Las bajas dependerán del resultado de los procedimientos administrativos de acuerdo al régimen disciplinario, apuntó Almaraz.Además, el titular de Tránsito descartó la posibilidad de que agentes pretendan renunciar luego de la protesta en su contra acontecida el martes.En entrevista, Almaraz indicó que únicamente 3 elementos han renunciado en el tiempo en que ha ocupado el puesto de director de la corporación.“No lo creo (que aumente la cifra de renuncias). Quienes permanecen en la institución, quienes permanecieron prestos al servicio son hombres que quieren su institución, su uniforme, su responsabilidad. Son personas de bien que estoy seguro que estarán listos para ser llamados al servicio en cuanto las condiciones de la institución sean re-articuladas para salir de nueva cuenta a prestar, con mucha gallardía y mucha honra, el servicio que la ciudad nos ha encomendado”, dijo Almaraz.Agregó: “Quiero decir (a la ciudadanía) que hago esto con pasión, que estoy decidido, que quiero que se me permita la oportunidad de poder encabezar una institución confiable para la ciudad. Estoy haciendo mucho, duermo poco, trabajo mucho, árduamente. Quiero sentirme orgulloso de encabezar una institución que porte un uniforme fluorescente para que todos nos vean”.A la par, el funcionario dijo que el hecho de que al momento no haya consignado a ningún oficial vial por actos de corrupción, tal como lo afirmó, se debe a que se ha trabajado primeramente un diagnóstico en la DGTM.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.