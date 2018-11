Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte recibió desde las 10:30 de la noche de ayer a los 25 agentes de Tránsito que habían participado en una protesta durante la tarde en esa dependencia.El vocero, Alejandro Rubalcaba, informó que el ministerio público cuenta con 48 horas para determinar la situación legal de cada uno de ellos.El MP a su vez comentó a El Diario de Juárez que no todos los delitos por los que fueron consignados encuadran legalmente en la acusación que se les hizo, por lo que podría resolverse cada caso en Fiscalía sin necesidad de ser consignados ante un juez e ingresarlos al Cereso.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) los acusa de coalición, negación del servicio público, abandono del servicio público, promoción de conductas ilícitas, amenazas, motín y/o lo que resulte, pero no se acreditan todos estos delitos legalmente, según comentó el MP que integra la averiguación.Los detenidos se encuentran en separos de la FGE en espera de ser declarados respecto al incidente, donde exigían la destitución de Sergio Almaraz Ortiz como director de Transito, quien en dos meses que tiene en el cargo ha causado inconformidades de la tropa por ejercer disciplina con dolo y prepotencia, según las exclamaciones vertidas ayer durante la protesta.Alfredo V. R. de 23 añosDavid Humberto O. O. de 30 añosManuel Andrés L. G. de 26 añosPedro Javier B. L. de 41 añosCarlos Daniel Y. S. de 39 añosRogelio Alejandro M. A. de 44 añosEdgar Alberto P. G. de 25 añosJorge Ariel A. D. de 39 añosJoel Arturo G. E. de 25 añosBrenda I. L. de 29 añosVentura B. H. de 30 añosRoció Guadalupe O. G. de 28 añosLili Ivonne L. L. de 27 añosRosalinda G. M. de 32 añosSusana A. S. de 38 añosAna Luisa S. A. de 41 añosCristal V. T. de 34 añosRosa Isela C. I. de 36 añosZenaida B. G. de 42 añosSergio H. R. de 33 añosCarlos Ismael C. L. de 42 añosCesar B. J. de 42 añosCesar A. N. de 48 añosMarisol V. D. de 25 añosMiguel Ricardo V. de 34 años

