Ciudad Juárez— Una encuesta realizada a los alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) comprobó que casi el 50 por ciento padece estrés, indicó Carlos Rincón, asesor de la Red de Apoyo al Emprendedor del plantel.“Hicimos preguntas de respuesta múltiple, los chavos marcaban su sentir en ciertas situaciones y salió como resultado que necesitan temas sobre depresión, estrés, manejo de emociones, inteligencia emocional”, expresó.Agregó que en el estudio se tocaron “habilidades blandas” para conocer la situación emocional de los estudiantes.“Se tiene mucho la idea de que nosotros somos muy cuadrados, casi robots, y no es así, no buscamos crear que los alumnos se conviertan en unos robots”, comentó el asesor de la red de la institución.Carlos Rincón, explicó que el motivo de la encuesta surgió de la aplicación de programas de emprendimiento empresarial y social. Durante las clases se dieron cuenta de que los jóvenes necesitan soporte emocional para enfrentar situaciones de fracaso.“Nos dimos cuenta de que antes de entrar a las cuestiones técnicas y de gestión había que conocer cuáles serían sus reacciones para trabajar en ello”, agregó Rincón.La encuesta fue aplicada a 300 estudiantes al azar, por el psicólogo Pablo Morales, quien ha trabajado con jóvenes desde hace seis años y es integrante del colectivo Caravana.Las preguntas abarcaron los temas de interés común, otras enfocadas en las emociones como: si han tenido sensación de abandono, pensamientos suicidas o si han sentido soledad.“Tenemos una estadística que indica que el 50 por ciento padece estrés; de casi mil 500 alumnos que acuden en todos los horarios, unos 700 están en foco rojo”, comentó el asesor.Pablo Morales, quien realizó la conferencia, dijo que los factores por los que los alumnos padecen estrés son multifactoriales, sin embargo, las principales causas son debido a que no saben manejar los problemas que tienen con una pareja, problemas en el núcleo familiar y motivos económicos.Los problemas económicos que enfrentan los estudiantes se deben a que hay una repartición en las actividades de la familia desiguales, porque a los jóvenes se les están dando responsabilidades extra.“Le dedican menos tiempo a los chavos porque el papá y la mamá trabajan más o a veces el hijo se tiene que encargar de sostener toda la casa, y toman un rol que ya no les pertenece; esto lleva a una serie de consecuencias, y al momento de estar en la escuela se estresan bastante, agregó Morales.

comentarios

