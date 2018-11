Prevalece incertidumbre en programas de AMLO

Ciudad Juárez- Varias de las propuestas del presidente electo para la frontera se mantienen en incertidumbre o incompletas.De acuerdo con representantes de la iniciativa privada local, en esta condición están los planes de zona libre para la frontera norte que anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2019, a las que les falta instrumentar las medidas de aplicación del proyecto y conocer detalles prácticos de funcionalidad.“A un mes de que se empiecen a aplicar los programas, no sabemos muchas cuestiones técnicas”, señaló Raúl de León Apráez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE).Estimó que tanto el Gobierno entrante como los legisladores deben conducirse con responsabilidad y generar señales que inspiren confianza al sector empresarial.Comentó que los empresarios locales todavía no saben cómo será el mecanismo de deducción o declaración de impuestos bajo la iniciativa de reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 20 por ciento y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al ocho por ciento.De igual manera María Teresa Delgado Zárate, presidenta de Index Juárez comentó que la industria recibirá a la nueva administración con incertidumbre al desconocer cómo quedarán conformados los próximos programas federales, principalmente la reducción de impuestos planteada dentro del proyecto del próximo Gobierno.Sobre la propuesta de aumentar el salario mínimo al doble en la frontera, Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que es preferible mantener una sola zona económica en materia salarial en todo el país.“No es que sea malo duplicar el salario mínimo, de hecho hoy casi nadie trabaja aquí por dos salarios mínimos. La aplicación de este programa podría generar migración interna de los estados colindantes”, apuntó.Por otra parte, los censos para los programas de bienestar para la aplicación de programas sociales a partir del 1 de diciembre próximo, indica por separado el equipo de transición en la frontera, quedaron al 27 por ciento e iniciarán incompletos.La inscripción de empresas al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” muestra poco avance alcanzando el registro de 180 empresas que se pretende reciban como becarios a 18 mil jóvenes de Juárez.Empresarios mostraron sus dudas acerca del papel de las oficinas de Conciliación y Arbitraje locales, el tema de los accidentes de trabajo que pudieran ocurrir y las denuncias laborales que pudieran presentarse, además de que no existe ningún estímulo fiscal para las empresas que acepten inscribirse a la iniciativa.Incluso la Coparmex lo consideró como poco atractivo para los jóvenes.El programa de pensión a adultos mayores, el de personas con alguna discapacidad y el de apoyo indígena se encuentran trabados hasta que los números del censo se liberen.El único programa que completará el registro antes de que termine la semana es el de becas de 2 mil 400 pesos mensuales para los jóvenes de bachillerato.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.