Ciudad Juárez— Una denuncia penal fue presentada en contra de un médico del IMSS por el posible delito de violencia familiar. La víctima declaró ante el Ministerio Público (MP) que el doctor la golpeó y la insultó además de advertirle que tres de sus familiares trabajan en la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte y nadie va a proceder contra él.Por lo que la afectada exige que el caso sea judicializado.El pasado 24 de noviembre la víctima de iniciales V.V.M., se presentó en las instalaciones de la Fiscalía de género ante una agente del Ministerio Público (MP) para interponer una querella en contra de Luis Eugenio Flores Nieto.Por lo que se inició la carpeta de investigación número 42255/18 en la que se documentó que una mujer de 31 años narró que ese mismo 24 de noviembre aproximadamente a las 7 de la tarde ella y Flores Nieto se encontraban en el parque Borunda cuando inició una pelea.La afectada describió que su entonces pareja sentimental revisó el celular de ella y empezó a reclamarle que le era infiel con un amigo de ella y luego le dijo que iba a reclamarle, dejándola sola en el lugar. Por lo que ella optó por abordar una unidad del transporte público para regresarse a su casa y cuando se encontraba en camino Flores le llamó, le pidió que bajara de la unidad y luego paso por ella.Después él continuó reclamándole, le dio una cachetada y en varias ocasiones le estrelló la cabeza contra uno de los vidrios del automóvil además de insultarla.“Cuando llegamos a su casa, ubicada en la calle Mar del Norte de la colonia Fovissste, se estacionó y me pegaba con el puño cerrado en la cara, me jalaba el cabello, me estrelló contra la ventana. Como pude me bajé del carro para salir corriendo y Luis me alcanzó, me agarró del cabello y me llevo arrastrando hacía un arbusto, me daba cachetadas y con los puños me pegaba en la cabeza”, declaró la víctima y quedó documento en el caso único 37-2018-0042255.La afectada también señaló que el médico la tomó del cabello para estrellarle la cabeza en el piso y después la jaló hacía su vehículo y la obligó a comunicarse con la exesposa de su amigo para que le dijera que ellos eran amantes y ella aprovechó para pedirle a esa persona que llamara a la Policía porque la estaban golpeando.Posteriormente Flores le dijo a la víctima que lo sucedido era culpa de ella porque lo había provocado y la llevó a casa de ella. Cuando él comenzó a tomar su ropa ella aprovechó para huir del lugar y acudió a presentar la denuncia.Debido a que el presunto agresor es familiar de varios funcionarios de la FGE zona Norte, la víctima expresó su temor a que no se proceda penalmente en contra de Flores Nieto y pidió que a las autoridades que el asunto sea puesto a consideración de un Tribunal de Control.