Ciudad Juárez— Por órdenes de un juez, ayer se ejecutó un desalojo en la colonia Pánfilo Natera. La familia afectada dijo que habita en el lugar desde hace 12 años y el propietario al parecer la reclamó por la vía legal.Los afectados con el desalojo explicaron que policías de Seguridad Pública y presuntos licenciados arribaron a las 9:00 de la mañana a la vivienda y sin mostrar identificación ni dar explicación, sacaron todos los muebles y pertenencias de los habitantes.Francisca Moya, de 63 años de edad, expuso que en esa casa viven 10 integrantes, tres hijos varones que trabajan en la pepena, una hija que labora en la maquila, su esposo de 66 años y cuatro nietos menores de edad, a quienes estaba por servir un café cuando comenzaron a llevarse su mesa, su calentón de leña y a cortar una manguera de gas.Narró que hace 12 años que habitan el domicilio que consta de un cuarto de block, tres recámaras y una cocina de madera.Agregó que van dos ocasiones que intentan desalojarla, pero cada vez acude un dueño distinto. Aseguró que en diciembre fueron para pedirle dinero por el terreno y jamás le han entregado escrituras a pesar de los pagos.“Me dijo un licenciado de los que vinieron que me iban a sacar; echaron todas las cosas para afuera. Quería 30 mil pesos en la mano. Dijo que vendría más tarde otro licenciado a constatar que estuviéramos afuera y que cuando se fuera nos metiéramos. ¿De dónde le íbamos a dar ese dinero si somos pobres?”, dijo.Al darse cuenta los vecinos, se unieron para impedir el paso de un camión de mudanza en el que varios hombres pretendían llevarse los muebles de Moya, pero terminaron por sacar todas sus pertenencias a la calle y cerrar el domicilio con cadena y un candado. Minutos después abrieron habitantes del sector para que la familia pudiera ingresar.Testigos explicaron que es la cuarta vez que personas, presuntamente dueños de los terrenos, pretenden desalojar a alguna familia de la zona, pero esta ocasión querían tirar a la basura los pocos muebles de los afectados que son de escasos recursos.“Todo eso pasó ahora, este día que no se me va a olvidar nunca, se viene uno de su pueblo, su rancho, para vivir poquito mejor y no”, comentó Moya mientras miraba con tristeza su pequeño pino de Navidad en el suelo.Luis Aguirre, director de la SSPM, explicó “esa clase de actividades las realizamos en apoyo a actuarios del juzgado, por petición por escrito de jueces, por lo regular de lo civil o familiar”.Y agregó que para tal petición de colaboración el juez autoriza el uso de la fuerza o rompimiento de cerraduras.

