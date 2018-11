El actual modelo educativo no tendrá modificación alguna hasta el próximo ciclo escolar, estimó Judith Marcela Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte.La funcionaria agregó que luego de la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador el próximo primero de diciembre, los cambios en el sistema educativo deberán pasar por procesos ante diputados y senadores para que surtan efecto, por lo que, al menos, este ciclo escolar el programa educativo continuará sin modificaciones.El mes pasado, el presidente electo dio a conocer que la llegada del próximo Gobierno implica un cambio de régimen y un nuevo modelo político, económico, social y cultural, contexto en el que impulsar la educación será fundamental.En su participación dentro del 18º Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, destacó que será prioritario el proceso de enseñanza-aprendizaje para la futura administración federal, por lo que promoverá la capacitación a los profesores de todos los niveles educativos.La titular de la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte precisó que “no porque el primero de diciembre asume el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, vamos a decir ya queda todo cancelado, porque obviamente todo tiene que pasar por un proceso, así como se aprobó la Reforma Educativa se tiene que derogar, dijo Soto Moreno.“Esto llevará un tiempo largo, ya que no es algo que se pueda hacer de un día para otro”, precisó.La semana pasada las autoridades educativas locales acudieron a una reunión en la ciudad de Chihuahua en la que se dieron a conocer los pormenores de los acuerdos tomados previamente en la Ciudad de México con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.“El modelo educativo como tal se va a cumplir todo el ciclo escolar, nada se va a modificar ahorita. Lo que veníamos haciendo con los clubes, con las evaluaciones, todo eso se conserva por lo menos este ciclo y se analizará qué sucede para el siguiente”, refirió.Actualmente la reforma laboral tiene cuatro años implementada y el nuevo modelo educativo inició su fase cero, es decir la implementación piloto, en ciclo escolar 2017-2018, y en este ciclo fue la implementación general del nuevo modelo educativo.“Para el primero de diciembre no esperamos nada, la verdad, van a pasar todavía meses en los que se empiece a trabajar en el tema, hay cambios torales en la organización sindical y eso también tiene implicaciones de corte laboral y educativo, entonces hay que esperar a que las cosas se asienten y se puedan empezar a generar los cambios, si es que los hubiera”, dijo Soto Moreno.

