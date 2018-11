Ciudad Juárez— Los 25 agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal que el pasado martes fueron detenidos por insubordinación serán dados de baja de la corporación, afirmó ayer el alcalde Armando Cabada.Dijo que ordenó a la Dirección de Asuntos Internos proceder inmediatamente contra los elementos para destituirlos, a la vez que se investiga la participación de otros oficiales en la revuelta.El fiscal de la zona Norte, Jorge Nava López, informó que los tránsitos enfrentarán sus procesos penales en libertad, debido a que los delitos por los que fueron puestos a disposición del Ministerio Público no están considerados como graves.“Se observan algunos delitos como negación del servicio público, amenazas y coalición. Vamos a estar analizando los tipos penales, los hechos por los que son detenidos y en base a ellos analizaremos el proceder de la Fiscalía; habría que integrar la carpeta de investigación”, señaló el fiscal de la zona Norte, Jorge Nava López.Con base en las actas correspondientes, agregó, se tiene estimado que a más tardar a las 22:00 horas de hoy los agentes queden en libertad.El martes unos 150 elementos de Tránsito se sublevaron en los patios de la dependencia para acusar “malos tratos” y “trato despótico” del director de la corporación, Sergio Almaraz, hacia el personal.Agentes antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar, lo que generó una reyerta que llegó a los empujones e insultos.Cabada declaró ayer que la rebelión de los agentes fue incitada por oficiales que ya salieron de la corporación y que habían creado estructuras que forjaban actos de cohecho y de corrupción.“Es otro tipo de crimen organizado porque obviamente había gente que generó toda una estructura para generar estos actos de corrupción desde los agentes”, manifestó.Agregó que las quejas que manifestaron algunos de los oficiales que fueron detenidos, como malos tratos de Almaraz, no son ciertas.“Es el señalamiento sin sustento para tratar de desestabilizar porque les llegó un jefe incómodo, llegó alguien que tiene la encomienda de acabar con la corrupción en Tránsito y eso lastima intereses”, afirmó.Añadió que antes de la manifestación no recibió ninguna queja de ese tipo por parte de los agentes.El regidor coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Torres, dijo que solicitarán en Cabildo una investigación completa del asunto, para escuchar las dos partes. José Antonio Navarro Castañeda, defensor particular de 14 de los agentes detenidos, dijo que la mayoría de los delitos por los que fueron consignados no se acreditan, “ni mucho menos de que ellos (los detenidos) los cometieron”.Acusó a Almaraz Ortiz de falsear los hechos como sucedieron, al señalar que no existió un motín ni hubo agresiones de parte de los agentes hacia el funcionario.Agregó que en su momento presentará a la Fiscalía el audio que generó que los agentes no salieran a trabajar ese día en el segundo turno, donde personas ajenas a la corporación vial hacen amenazas de muerte contra los elementos que encuentren en cruceros.Familiares de los oficiales detenidos, entrevistados ayer afuera de la Fiscalía, consideraron que las autoridades municipales cayeron en abusos al sofocar por la fuerza la manifestación que decidieron realizar sus parientes al sentirse vulnerables por la falta de apoyo oficial.Juan Carlos Sánchez Ríos, esposo de la agente Rosalinda García Moreno, una de las detenidas con cinco años de servicio, dijo que Almaraz actuó con revanchismo porque su cónyuge un día antes de ser detenida interpuso una queja ante la CEDH al ser amonestada de forma grosera por el jefe de la dependencia debido a comentarios personales que hizo en su cuenta de Facebook.Familiares de Andrés López Gómez, otro de los acusados, dijeron que el agente fue sacado de las filas por Almaraz después de acabar su turno y entregar infracciones, sin que hubiera participado en la revuelta. “Lo hizo aprovechando el momento porque se la debía”, comentó uno de los parientes.Al cierre de esta edición la Fiscalía aún no resolvía formalmente la acusación en contra de cada elemento arrestado, lo que quedará definido en las próximas horas, informó el fiscal Jorge Nava.