Se ausentan estatales y posponen audiencia

Ciudad Juárez— Los policías estatales presuntamente agredidos, y también los que tienen la calidad de testigos protegidos, durante el ataque a balazos cometido el pasado 19 de noviembre en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte, no comparecieron ayer en la audiencia de vinculación o no a proceso que se iba a llevar a cabo en contra de las cinco personas detenidas como presuntas responsables de esos hechos.Los abogados defensores solicitaron que se presentaran ante el Tribunal de Control dos agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), dos Ministeriales y el guardia de la caseta pues sostienen que las versiones aportadas por ellos son contradictorias; además no se realizó el registro denominado cadena de custodia respecto a los casquillos localizados en el lugar del ataque, porque al parecer no coinciden con las armas aseguradas a los sospechosos.Los detenidos son Jibran Joseth Chávez Chávez, Miguel Ángel Montelongo Varela, José Iván Quini Escareño, Armando Alfonso Alvarado González y German Marín Dávila. Todos están acusados de haber cometido el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de dos elementos de la CES y de un efectivo de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).Ante la inasistencia la jueza de Control, Brisa Yadira Meraz Mendoza, pospuso la diligencia para hoy a las 12:00 horas y ordenó que los policías y el guardia vuelvan a ser notificados para que acudan a la cita judicial y en caso de que no se presenten, advirtió, serán multados por desacato.Los hechos sucedieron la noche del pasado 19 de noviembre cuando presuntamente Jibran Joseth y Miguel Ángel llegaron al edificio de la FGE zona Norte, ubicado en eje vial Juan Gabriel casi cruce con la calle Aserraderos, a bordo de una camioneta Chekoree conducida por el último de ellos y los otros tres hombres arribaron al mismo lugar, en un automóvil compacto de color gris.Los vehículos los colocaron de frente a la caseta de seguridad y presuntamente todos, excepto Miguel Ángel Montelongo, comenzaron a disparar en contra de dos agentes de la CES que se encontraban a bordo de sus unidades con número económico 045 y 033, respectivamente, esperando a unos compañeros que habían entrado a consignar a dos detenidos. En la acusación también se señaló que los civiles dispararon en contra de un policía adscrito a la AEI que esperaba a otro efectivo de esa corporación a bordo de un vehículo oficial con placas EE-74702 del Estado de Chihuahua.El agente que estaba a bordo de la patrulla 045 resultó lesionado por un impacto de bala y también sufrió lesiones oficial de la AEI al caerle pedazos de concreto de una pared baleada; ambos repelieron a balazos la agresión. Ambas personas tienen la calidad de víctimas así como el otro elemento de la CES quien tripulaba la unidad 033 y todos son testigos de identidad protegida.Otro policía de la AEI que iba llegando a las instalaciones repelió la agresión y también él así como el guardia que estaba asignado a la caseta de vigilancia instalada a la entrada del estacionamiento de la FGE son testigos protegidos. Los cinco fueron notificados para que acudieran ayer a responder el interrogatorio que pretendían formularles los abogados defensores. Pero funcionarios de la FGE zona Norte le respondieron al Tribunal de Control que dos de los policías se encuentran incapacitados y los otros dos fueron asignaron a trabajar fuera de la Ciudad y que el guardia ya no trabajaba en esas instalaciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.