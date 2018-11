Ciudad Juárez- El alcalde Armando Cabada Alvídrez dijo ayer que no acudirá a la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, porque no fue invitado.“Primero, no he sido convocado, y segundo, me parece que el apoyo lo tendrá y así se lo he hecho saber al señor presidente electo; me parece que hacer tanta bola cómo para qué. Hay otros personajes de una investidura muchísimo mayor a la mía que sí es importante que estén ahí, representantes de otros países y yo no”, manifestó en rueda de prensa.Aseguró que le ha hecho saber a López Obrador, por medio de algunos de sus funcionarios –ya que el martes acudió a la Ciudad de México– “que estamos listos en Ciudad Juárez para trabajar junto con ellos”.Agregó que en ese viaje que realizó a la capital del país presentó proyectos a legisladores para utilizar recursos no aprovechados por otros estados de la República, y que se pueden invertir en Juárez en áreas de deporte y cultura.Cabada dio a conocer que también acudió a una reunión con funcionarios de la embajada de los Estados Unidos.