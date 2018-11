Alistan apertura de unidad 70 del IMSS

Ciudad Juárez— Con más de 20 meses de retraso en la entrega de obra, funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron a conocer la posible apertura de la Unidad de Medicina Familiar No. 70, ubicada en las calles Hacienda de los Fresnos y Hacienda del Sauz, del fraccionamiento Las Haciendas, durante las próximas semanas.Actualmente el edificio presenta un avance del 97 por ciento de obra, por lo que se prevé que inicie operaciones en breve, dio a conocer el delegado estatal del IMSS, Christian Rodallegas.A unos cuantos días de la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones de las Oficinas Centrales del IMSS, Angélica María Moguel Orozco y el delegado estatal Cristian Rodallegas, realizaron un recorrido por la obra.Datos oficiales indican que el edificio contará con 10 consultorios de medicina familiar, cinco consultorios de enfermería especialista en medicina de familia; un consultorio de salud en el trabajo; un cubículo de ultrasonido; área para la red fría, brigadas y trabajo de enfermería; sala de procedimientos, sala de rayos X, farmacia, prestaciones económicas, afiliación-vigencia y almacén, y otros servicios.Desde el pasado mes de marzo El Diario dio a conocer que la UMF presentaba un retraso en su construcción, ya que presuntamente sería puesta en operación en agosto del 2017.El delegado estatal del IMSS informó que este atraso se debió a las modificaciones del programa de obra y las licitaciones de los equipos médicos y los tiempos de entrega por parte de proveedores.Agregó que esto no implicó un incremento en el costo total de la obra federal.El IMSS dio a conocer que la construcción de las tres clínicas en el estado, implicó una inversión por casi 90 millones de pesos y beneficiará a 96 mil derechohabientes.Se prevé que en el primer trimestre del 2019 se ponga en marcha las nuevas instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar No. 20, de la Ciudad de Delicias, actualmente en proceso constructivo al igual que la Clínica de Mama, situada en la Ciudad de Chihuahua.En tanto, la clínica que está por concluirse en Chihuahua, como la de Ciudad Juárez, cuentan con la infraestructura necesaria, los bienes muebles y la plantilla laboral para iniciar operaciones antes de que concluya el año, aseguró el delegado estatal de IMSS.

