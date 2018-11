Promueven la paz entre la juventud

Ciudad Juárez— “Muchas veces los maestros son los principales perpetradores del bullying”, “yo le tengo más confianza a mis amigos que a mis padres”, “no me gustó la sensación, probar la droga no fue nada lindo”, estas y otras expresiones abundaron ayer en las cinco mesas temáticas instaladas durante el Coloquio Juventudes en Acción.El foro, realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), reunió a alumnos de secundaria y preparatoria, de diferentes planteles educativos, con los integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.En las mesas fueron abordados los temas: Cultura de Paz y No Violencia, Juventud y Género, Educación Sexual, Uso y Abuso de Sustancias, y Salud Mental y Autocuidado.Cada una de ellas fue moderada por los integrantes del Programa de Agentes Jóvenes en Educación para la Salud (PAJEPS), con apoyo de Salud y Bienestar Comunitario (SABIC), Fundación Paso del Norte, la Fundación de Educación para la Salud (Fundadeps), el Centro Familiar para la Integración y el Crecimiento AC (CFIC), el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), y la fundación Open Society.Alan García coordinador del PAJEPS, dijo que el coloquio fue el resultado de una formación en la que se seleccionaron a 30 jóvenes de diferentes organizaciones de la sociedad civil.“La mayoría de ellos trabaja en algunas de estas organizaciones en la ciudad y algunos de ellos de manera independiente decidieron postularse para ser parte de este grupo mediante una convocatoria”, explicó.Este programa viene de España y consiste en la formación de jóvenes en diferentes temáticas, como Cultura de Paz y No Violencia, Juventud y Género, Educación Sexual, Uso y Abuso de Sustancias, y Salud Mental y Autocuidado, agregó.Explicó que fueron formados 29 personas, entre mujeres y hombres, en edades de los 18 a 29 años, los cuales han desarrollado talleres e intervenciones en comunidad para atender diferentes situaciones. Ellos trabajaran en situaciones relacionadas con la Cultura de Paz y la No Violencia, formar a jóvenes en educación sexual, sea trabajado en espacios comunitarios con niños y con algunos adultos, dijo.“Lo que queremos hacer es permear el aprendizaje que los jóvenes adquirieron en la capacitación que se hizo en la ciudad de Chihuahua, para que esta información pueda permear en otros grupos”, dijo García.Agregó que los integrantes de este programa presentaron los resultados de sus actividades de las cuales destacó el fortalecimiento de redes y las nuevas alianzas creadas para trabajar por los jóvenes.• Cultura de Paz y No Violencia• Juventud y Género• Educación Sexual• Uso y Abuso de Sustancias• Salud Mental y Autocuidado

