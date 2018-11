Viven incertidumbre empleados federales

Ciudad Juárez- A unos días del cambio de Gobierno a nivel federal, titulares de dependencias ubicadas aquí informaron estar a la expectativa ante los cambios que genere la nueva administración.Arturo Armendáriz, subdelegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el personal operativo se mantiene sin cambios mientras que posiciones como las direcciones jurídicas, las de delegados y de subdelegados son regularmente sometidas a cambios cada inicio de sexenio.En la entidad, de acuerdo con un organigrama del gobierno federal, están asentadas 44 dependencias de este nivel de la administración pública.Daniel Álvarez, subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), agregó que otra expectativa persiste alrededor de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece los cambios que sufrirán las delegaciones y subdelegaciones en todo el país.“La desaparición de las delegaciones y subdelegaciones es tema del nuevo Gobierno, que se tendrá que ver a través de las cámaras legislativas”, expuso.Dijo que son las oficinas centrales las que han estado trabajando en el proceso de la entrega recepción y no ha habido acercamientos a nivel local con el equipo de transición.Armendáriz agregó que hubo un acercamiento de miembros del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que le preguntaron sobre el número de empleados que tiene subdelegación en esta ciudad.Dijo que cuestionaron el número de salarios que percibe cada uno; sin embargo, descartó que ese tipo de personal, al ser operativo, pueda ser removido por la nueva administración federal que rinde protesta el 1 de diciembre.Los trabajos de entrega recepción se realizan desde mediados de septiembre en aduanas, bancos, comisiones, coordinaciones, institutos, fideicomisos, procuradurías y secretarías de ese orden de Gobierno.El subdelegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en esta frontera, Luis Carlos Calleros, también fue consultado sobre la transición, pero dijo que tenía la instrucción de no hablar del tema.La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobada por el Senado define la estructura institucional del Gobierno de López Obrador, con la creación de la figura de los llamados súperdelegados.Además, resta facultades a la Segob, crea la Secretaría de Seguridad Pública, y transforma la Sedesol en la Secretaría del Bienestar.Detalla que los delegados estatales tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades.Igualmente, la eliminación de las oficialías mayores de todas las dependencias públicas, incluidos los órganos constitucionalmente autónomos.El subdelegado de la STPS consideró que cada cambio de régimen federal, quienes se quedan sin trabajo son los delegados y subdelegados, así como las direcciones jurídicas de cada dependencia.El Diario trató de contactar al diputado federal y próximo delegado del Gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa para obtener detalles sobre los cambios que vienen en la entidad en el área federal, pero no se obtuvo respuesta.

