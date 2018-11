Suman ya 21 muertes relacionadas con el fuego

Ciudad Juárez— A poco más de un mes de terminar el año, el número de víctimas que han fallecido en eventos relacionados con fuego alcanzó ayer la misma cifra de defunciones por estas causas en el 2017, indican cifras oficiales del Heroico Cuerpo de Bomberos.La madrugada del martes Bertha Pereda Ch. de 51 años de edad, perdió la vida en su vivienda ubicada en el cruce de las calles León Guzmán y Juan Mata Ortiz, de la colonia Vicente Guerrero, con lo que suman ya 21 decesos, total de muertes registradas durante los 12 meses del año pasado.“En el 2017 tuvimos 21 y desafortunadamente anoche se presenta otro incendio a la 1:40 de la mañana, y ahí fallece una femenina de la tercera edad que ya encontramos totalmente quemada, carbonizada, lo cual, con esto nos da una cifra de 21 personas fallecidas en incendios”, indicó Efrén Matamoros Barraza, titular de la Dirección de Protección Civil.El funcionario reiteró que por dicho motivo se pide a la ciudadanía extremar cuidados en el uso de aparatos de calefacción de todo tipo, velas, veladoras y extensiones de luces navideñas que se puedan utilizar en las viviendas.“El uso de los foquitos de navidad, de los arbolitos y todo esto, que los apaguen en la noche cuando ya se vayan a retirar a descansar”, puntualizó.Destacó que también debe haber precaución en revisar las tuberías de gas para detectar cualquier fuga o posible fuga que se pudiera tener, de ser así, mencionó que debe activarse el servicio de emergencias al 911 para que acuda el departamento de bomberos a asegurar la escena.“También pedirle a la ciudadanía que extreme cuidado al sobrecargar las instalaciones eléctricas. Hay calentadores eléctricos que también hay que apagar en la noche porque esto sobrecarga la instalación eléctrica y pueden venir cortos circuitos”, indicó.Matamoros agregó “sabemos que todavía nos queda poco más de un mes para que termine el año y esperemos que ya no tengamos más fallecimientos y no rebasar esta cifra”.De acuerdo a la estadística del departamento de bomberos, en los meses de enero y febrero fallecieron en estos eventos cuatro personas respectivamente, mientras que en julio y agosto culminaron con tres; sólo en abril y octubre no se registraron decesos en incendios.Cabe mencionar que los datos oficiales indican que el número total de víctimas en el 2016 fue de 29.

