'Protesta fue por cero tolerancia a corrupción'

Ciudad Juárez— Luego de que ayer decenas de oficiales de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) se manifestaron en contra de su director Sergio Almaraz, éste indicó que la protesta se debió a que “hay intereses que fueron cortados” por su política de cero tolerancia contra la corrupción.En entrevista con El Diario, tanto Almaraz, como Ricardo Realivázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dejaron claro que la reacción de la Policía Municipal para sofocar el movimiento no se trató de una lucha de fuerzas.“Yo no hablo de una confrontación. No se dio. Aquí lo que tenemos fue la colaboración de dos instituciones de seguridad que actuaron contra personas que quisieron poner de rodillas a estas instituciones policiales, y nunca lo vamos a permitir (…) Si llegase a suceder, qué desaliento para esta sociedad que un grupo de personas pudiera hacer inoperante a un área tan sensible como es la vigilancia de la ciudad”, dijo Almaraz.A su vez Realivázquez puntualizó: “Hay que dejar muy en claro que no se están midiendo fuerzas, que no es un golpeteo entre Tránsito y Seguridad Pública. No. Seguimos siendo compañeros, y nos vamos a seguir apoyando como ya la Secretaría de Seguridad Pública lo ha demostrado en otras ocasiones”.Almaraz que no dará marcha atrás a pesar de que ha recibido una amenaza de muerte por la manera en que maneja la corporación. “Las amenazas fueron contra mí, no contra el cuerpo policiaco. Se utilizó desde un radio de la propia institución la amenaza directa (…) Se me amenaza de que seré víctima de un atentado armado en mi domicilio si es que no cambio el patrón de decisiones en la forma que dirijo esta institución. No voy a dar un paso atrás. Estoy firme, estoy determinado”.Con un nudo en la garganta señaló: “Asumí los riesgos y la consecuencias que hoy padezco pero no me doy a vencer, el presidente me ha dado su apoyo, no voy a dar un paso atrás y voy a continuar adelante. No es la presión, es el factor de emociones (el nudo en la garganta)”.A pesar del discurso contra la corrupción, hasta el momento –en los más de dos meses que lleva al mando de Vialidad– no ha habido ningún elemento procesado por corrupción.