Rebelión en Tránsito; 25 detenidos

Ciudad Juárez— Una manifestación de agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), que exigían la salida del director de la dependencia, Sergio Almaraz Ortiz, generó una reyerta entre elementos viales y de la Policía preventiva que dejó 25 oficiales detenidos por insubordinación y otros delitos.Almaraz dijo que la rebelión de sus subalternos fue una respuesta a la estrategia contra la corrupción que ha implementado en la corporación.“Lo que sí creo es que es una estrategia planeada, dibujada, diseñada para que ocurriera bajo circunstancias muy coyunturales, el hecho de la amenaza (de muerte que hubo en su contra), la agitación al personal, la participación activa de elementos que se han visto afectados en otros intereses, y que no les hemos permitido la capacidad de articularse y de operar”, señaló en entrevista.El incidente ocurrido ayer minutos antes de las 2 de la tarde provocó congestionamiento vial por diferentes avenidas ante el cierre total de la Teófilo Borunda, desde Tecnológico hasta Oscar Flores, además de que la ciudad quedó sin vigilancia preventiva por espacio de tres horas.Unos 150 agentes de la Dirección de Tránsito se reunieron en los patios de la dependencia al cambio de turno, en el bulevar Oscar Flores Sánchez y Teófilo Borunda, y acordaron manifestarse de forma pacífica por lo que llamaron “malos tratos” y “trato despótico” del director hacia el personal.Un grupo de inconformes acudió hasta la oficina de Almaraz Ortiz y le notificó que no saldrían al servicio en el segundo turno por su derecho a protestar, debido a los constantes arrestos en su contra por motivos simples como no traer silbato, kepí, o arma de fuego, cuando no les han proporcionado.Los agentes alegaban también que durante la madrugada de ayer por la radiofrecuencia se habían recibido amenazas de muerte por supuestos miembros del crimen organizado, y afirmaron que no contaban con pistolas para defenderse.Almaraz intentó salir de la dependencia caminando para evadir la protesta escoltado por dos personas, pero la entrada principal fue cerrada con candado por la tropa para evitarlo y encararlo. En ese momento se produjo el primer altercado a empujones contra el funcionario y los escoltas.Los agentes exigían la presencia en el lugar del presidente municipal Armando Cabada para manifestarle sus inquietudes respecto al trato “despótico y prepotente” de su director, quien fue instalado en el cargo apenas hace dos meses.El alcalde no acudió al lugar de la manifestación, pero en pocos minutos unos 400 agentes de todos los distritos de la Policía Municipal llegaron a las instalaciones de Tránsito al mando del secretario Ricardo Realivázquez, a quien los agentes viales le negaron la entrada, la cual fue obstruida por una patrulla de la DGTM.Realivázquez ordenó romper la malla ciclónica con unas pinzas. Ante un nuevo intento de dialogar en los agentes viales amedrentaron a los elementos municipales con agresiones verbales, comenzando a empujar al secretario, además de desenfundar y apuntar con el arma larga de cargo al personal de Policía, detalló la corporación preventiva en un comunicado.Los grupos antimotines ingresaron y detuvieron a ocho agentes identificados como “alborotadores”, la mayoría del sexo femenino.En ese momento una oficial vial fue lesionada con un tolete por una oficial de la SSPM, lo cual ameritó la presencia de paramédicos y una ambulancia para llevarla a recibir atención.Más de 300 elementos de la SSPM se formaron frente a los protestantes y provocaron que varios de ellos se retiraran de las instalaciones, sofocando la manifestación. Luego el grupo de unos 100 elementos viales que quedó recibió órdenes de formarse y esperar instrucciones quietos.Otros ocho oficiales de Tránsito fueron apartados de la formación ya que se les identificó como quienes emprendieron con insultos y a empujones contra el director de la dependencia vial.Una vez sofocada la reyerta, Realivázquez y Almaraz se concentraron en la oficina de este último para recibir instrucciones aparentemente telefónicas del alcalde, trascendió.Una hora después salió Almaraz acompañado de sus escoltas y se dirigió al grupo de oficiales que habían apartado, a quienes les informó que quedarían arrestados a disposición del Ministerio Público.Luego Almaraz recorrió las filas de sus subordinados y sacó a otros cinco elementos uno por uno, a quienes reconoció como participantes activos en la revuelta y ordenó fueran detenidos.Una de las últimas agentes detenidas, que se identificó como Rosalinda García, mencionó que el día anterior acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a denunciar a Almaraz porque le estuvo gritando y le quitó su teléfono celular, además de arrestarla permanentemente en crucero por haber mencionado en una publicación de Facebook que se sentía triste ante tantas renuncias de sus compañeros por el mal trato que les estaba dando el director.Otro de los oficiales que pidió no mencionar su nombre dijo que Almaraz estaba incurriendo en un delito al no permitirles manifestarse libramente y en cambio abusar de su autoridad al mandar detenerlos; “es opresor” mencionó.En total fueron arrestados 25 agentes de Tránsito, 10 de las cuales son mujeres, a quienes se les fincarán cargos por delitos de coalición, negación del servicio público, abandono del servicio público, promoción de conductas ilícitas, amenazas, motín y/o lo que resulte, se informó anoche en un comunicado.La Secretaría de Seguridad Pública agregó que posteriormente a su detención los elementos ofrecieron dinero a cambio de evadir su arresto.El resto del grupo de oficiales recibió la orden de salir a patrullar junto con agentes de la Policía municipal para evitar agresiones por las supuestas amenazas de criminales que es escucharon en la radiofrecuencia previo a este incidente.