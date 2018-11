Ciudad Juárez— El envío de paquetería a distintos estados de la República Mexicana aumentó hasta en un 30 por ciento debido a la época navideña.Ropa, zapatos, electrodomésticos y muebles son los artículos que con frecuencias prefieren regalar los juarenses que utilizan los servicios de paquetería, comentó Osvaldo López, jefe del departamento de paquetería de la empresa Envía de Autobuses de Estrella Blanca.Generalmente el mes de noviembre y parte de diciembre es cuando aumentan las ventas en todo el país, en enero disminuye la afluencia de clientes, agregó López.Los estados a donde generalmente los residentes de esta ciudad mandan los paquetes son Durango, Torreón, México y Guadalajara.La Ciudad de México es uno de los lugares de la república que más paquetes reciben.Para el sur de México, las personas envían aparatos electrónicos, y en la empresa lo que más se recibe del interior hacia la frontera son productos comerciales como sillas, sillones y otros muebles, agregó el encargado de la empresa.Evangelina Sánchez, originaria de Veracruz, cada Navidad compra algunos regalos para enviarle a sus nietos, entre ellos destacan tenis de marcas reconocidas.“Cuando no voy de visita con mi familia me preparo con anticipación para mandar lo de Navidad, porque no me gusta andar batallando, mejor mando una caja grande con todo porque no me gusta decirle a algún conocido que me lo lleve hasta allá”, comentó Sánchez. A Joel Ramírez le envían cada año su regalo por ese medio, los últimos dos años recibió celulares y ropa.“A mí me gusta que en Navidad me manden todo por paquetería, ahora ya se usa comprar en Internet pero yo ni le sé mover”, comentó Ramírez.En el repertorio de cosas que se envían a esta ciudad en las fechas decembrinas están alimentos típicos de algunas regiones, como asaderos de Villa Ahumada y del sur el mole, agregó López. Un empleado de una empresa dedicada a este mismo ramo, quien prefirió reservar el nombre de la empresa y su identidad, comentó que aunque la paquetería es pequeña el flujo de envíos crece en diciembre y los empleados deben trabajar en estas fechas tiempo extra.