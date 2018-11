Ciudad Juárez— Distintas aves provenientes del norte de Estados Unidos arriban al Río Bravo en Ciudad Juárez.Garzas, aguilillas, patos y monjitas son parte de la variedad de aves que residen de manera permanente en invierno y que buscan alimento a lo largo de las aguas del Bravo.“Los espacios verdes urbanos constituyen refugios importantes para la vida silvestre. Estas áreas permiten la incidencia de aves migratorias de otoño e invierno funcionando como sitios de parada que proporcionan alimento y recursos”, explicó el biólogo Israel Moreno, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y coautor del libro “Aves de Ciudad Juárez. Primer inventario anotado”.Entre las aves que visitan esta frontera una vez que inicia la temporada de frío están los gansos blancos, de Ross, el canadiense, el arcoíris, el chalcuán, el pato cucharón norteño, el golondrino, y el pato boludo.También está el ave achichilique, la garza blanca, el gavilán de Cooper, el pájaro playero alzacolita, la agachona norteamericana, la gaviota pico anillado, el búho cara canela, los pájaros carpinteros, el halcón esmerejón, la chara copetona, el cuervo norteamericano, y el reyezuelo matraquita entre otros, según se desprende del catálogo de aves elaborado por los investigadores de la UACJ.Apesar de que la especie Árdea Alba es residente permanente en el Bravo hay registros de que se reproduce en el oeste del estado de Texas. Este tipo de ave es proveniente de las montañas rocallosas del norte Nuevo México.“El Aguililla cola roja (Buteo jamaicensis) no sólo se encuentran a lo largo del río, sino que tiene una distribución muy amplia en cualquier tipo de vegetación y clima. Seguramente, esas poblaciones descienden del norte de Estados Unidos y posteriormente, se dispersaron al desierto de Chihuahuense; estos son descendientes de poblaciones que se reprodujeron en la zona y esa dependencia generó aptitudes de adaptación para permanecer en las zonas del río y el matorral desértico, agregó Moreno.De esta especie se encuentra la misma cantidad de manera abundante a lo largo del año, pero cuando es migración en primavera y otoño hay una inusual población. Su salida es en febrero y marzo.El Himantopus Mexicanus o las monjitas son aves que llegan en otoño y se van en primavera, que se mantienen y reproducen en la zona del Bravo y que también se mezclan con aves provenientes del vecino país, precisó el experto de la UACJ.El desierto Chihuahuense es una región abierta en donde no hay montañas que limiten la población, por lo que se reciben la migración de aves en primavera-otoño del oeste y este de los Estados Unidos.En cuanto los patos (Ansa clypeata, Anas acuta y Anas platyrhynchos), también son visitantes de invierno que llegan a finales de otoño y se van a mediados de marzo o abril. En pocas ocasiones estos animales se quedan en verano, solo en el caso de que estén lastimados o enfermos, explicó Moreno.La mayoría de la zona de reproducción de las aves es en Norteamérica, pero la mayoría se encuentra en Estados Unidos.En Chihuahua hay muchas aves migratorias, sin embargo, esta entidad no es una zona de reproducción, por ese motivo llegan antes de verano para multiplicarse.El trabajo de campo realizado para escribir el libro “Aves de Ciudad Juárez Primer inventario anotad”, cuyos autores son Israe Moreno Contreras, Adrián Torres Vivanco, Héctor Gómez de Silva y Alejandro Botello Camacho, se hizo del 2012 hasta el 2015, y en alrededor de dos años más se documentó el muestreo, comentó Moreno.En la zona urbana de Ciudad Juárez conviven alrededor de 198 especies de aves. El descubrimiento fue el resultado de seis años de observación y estudio.Otro lugar en donde también existe población de aves residentes de invierno como gansos, garzas y patos es el campestre de Juárez, según información del ingeniero Miguel Ángel Vivero, responsable de ese ecosistema.vdomí [email protected]

