Ciudad Juárez— El fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava, aseguró que no se desatará la violencia por las dos personas ejecutadas el pasado fin de semana, cuyas muertes se atribuyen a la intención por suceder a René Gerardo Garza Santana, “El 300” para controlar la venta de drogas en esta ciudad.Indicó que ambas víctimas no contaban con una estructura operativa, por lo que no se prevé un recrudecimiento de la violencia.Sin embargo indicó que personal de inteligencia trata de establecer si ya habían regresado a ocupar puestos dentro de una organización delictiva.Juan Carlos Contreras Balderas, apodado “El Roñas” fue asesinado la tarde del domingo de múltiples disparos de arma de fuego sobre la calle Santa Fe, cuando circulaba en una camioneta Ford F-150 en la colonia Luis Echeverría.Esta persona era vinculada con la “Vieja Guardia” de la pandilla Los Aztecas tiempo atrás, la cual se disputó la venta de drogas con “El 300” tras el rompimiento de la organización el pasado mes de mayo.Pero según el fiscal, actualmente “El Roñas” era independiente y no contaba con una estructura con capacidad para anticipar que tras su muerte se generan más homicidios.El viernes pasado en las calles Azufre y Begonias, fue asesinado previamente Felipe Lerma Amezcua, quien aparentemente servía a los intereses de “El Roñas” como guardaespaldas.Tras estos homicidios la FGE presume que ambos fueron asesinados tras intentar sustituir a “El 300” en el liderazgo por la venta de drogas en la ciudad, luego de que fue arrestado el pasado 7 de noviembre y se encuentra preso en una cárcel federal de Guanajuato.“Ambos ya habían decidido independizarse y no vemos que pudiera surgir un recrudecimiento de la violencia, sin embargo seguimos trabajando todavía para determinar si estas personas tenían ya conformados grupos, se habían adherido nuevamente o estarían trabajando ya por su cuenta”, indicó Jorge Nava López.

