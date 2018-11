Invade casa y muere calcinada en ella

Ciudad Juárez— Hace tres años, Bertha Perea Ch. buscaba un hogar para vivir junto con su hijo menor, por lo que tocó a la puerta de un domicilio de la colonia Vicente Guerrero cuyos habitantes le dijeron que podía ocupar una casa del sector que hasta ayer fue su morada antes de morir calcinada en el interior de la misma.A la 1:38 de la madrugada del martes, las autoridades recibieron el reporte de un incendio en un domicilio en la calle Oro, a pocos metros de la avenida División del Norte. Policías preventivos y vecinos intentaron sofocar el fuego con mangueras y botes que llenaban con agua y al llegar los bomberos y sofocar el siniestro, encontraron en la recámara el cadáver calcinado de la mujer.Vecinos relatan que Bertha, de 51 años, era una señora muy activa que vivía de la venta de artículos de segunda que colocaba por la zona Centro, y a quien le gustaba recoger perritos de la calle.“Era de muy bajos recursos la señora, no podían pagar renta, vivían al día ella y el chavalito”, expresó una vecina de la víctima que agregó “a mí me tocó a veces que no tenía para comer, venía y nos pedía que la salsa de tomate, un taco o algo, y así andaba con la gente”.Moradores del sector explicaron que la mujer vivía con su hijo Ever, de aproximadamente 15 años de edad, pero dijeron que no conocen mucho de él ya que por temporadas se desaparecía y Pereda se quedaba sola en casa.“No sabíamos mucho de ella, hace como tres años ella se vino a vivir aquí, andaba buscando unos cuartos en renta y le dije ‘métase ahí, nosotros tenemos las llaves de esa casa y al cabo yo hablo con la señora dueña de esa casa’”, relató un vecino.Narró que además de la venta de segundas también llegó a tener trabajos en maquiladora y en la limpieza de un centro comercial donde se le llegó a ver hace tiempo. “A nosotros nos preguntaban si sabíamos algo de su familia, pero no, ella llegó aquí con su hijo nada más”, dijo.Ayer solo el eco de unos gallos y las risas de los niños de una escuela del sector resonaban por el sitio. A pocos metros de la vivienda todavía se percibía el olor a quemado, y se podía apreciar que tazas y cucharas se encontraban en una mesa de madera.Montones de ropa calcinados se quedaron en uno de los cuatro cuartos de la pequeña vivienda de aproximadamente 15 metros por siete, donde también se apreciaron resortes de dos colchones y las estructuras metálicas de un par de sillas.Efrén Matamoros Barraza, titular de la Dirección de Protección Civil, explicó que la investigación está en curso y que con ello se espera determinar exactamente lo que ocurrió.“Las puertas de la vivienda cuando se llegó al lugar estaban abiertas”, dijo, y agregó “ahorita no sabemos qué fue lo que realmente se presentó ahí y por qué estaban las puertas de la vivienda abiertas si nadie andaba combatiendo el incendio, ni nada”.

