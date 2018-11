Un misterio el paradero de 19 extranjeros en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez— Encargados de la operación y recepción de migrantes en la Casa del Migrante desmintieron la versión de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acerca del aseguramiento de 19 extranjeros, uno de nacionalidad china, encontrados en la colonia Felipe Ángeles y que supuestamente fueron canalizados a la institución el jueves pasado.Mónica Machado, una de las encargadas de recibir y contabilizar a los migrantes que arriban al albergue, confirmó que ese grupo de personas no fue recibido en el lugar, “no tenemos registro de la llegada de un grupo grande de migrantes, menos alguno de nacionalidad china en toda la semana”, afirmó.Tampoco el equipo de vigilancia que permanece en la Casa del Migrante refirió haber recibido al grupo que supuestamente elementos de la Policía municipal entregaron en el lugar durante la tarde del jueves.Se trata de un grupo de 13 hombres y seis mujeres originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y China que fueron resguardados en el cruce de las calles Acacias y Arroyo de las Víboras en la colonia Felipe Ángeles el jueves pasado por efectivos policiacos. En boletín de prensa se señala que los extranjeros fueron trasladados a la Casa del Migrante por elementos de la Policía que atendieron el llamado.Sin embargo en la Casa del Migrante no hay registro de su entrada ni evidencia de su estancia en el lugar, de acuerdo con las listas de ingreso y salida mostrados.El vocero de la corporación preventiva, Arturo Sandoval Figón, insistió en su versión y aseguró que la información vertida en relación al asunto “se basa en hechos veraces y en el reporte realizado por la Dirección de Prevención Social de la dependencia”.“Lo que pudiera haber ocurrido y es muy común que suceda es que fueran trasladados a otro albergue diciendo que era en la Casa del Migrante. Hemos tenido muchos casos similares en donde dicen que los trajeron aquí y resulta que se encuentran en un albergue de otra institución diferente, pero aquí no estuvieron”, explicó la encargada del lugar.

