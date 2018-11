Pacta Misiones bajar tarifas a la mitad

Ciudad Juárez— El centro comercial Las Misiones acordó bajar las tarifas de su estacionamiento al 50 por ciento y empezar a cobrar a partir del 2 de enero de 2019, dio a conocer ayer el presidente municipal Armando Cabada.Explicó que en las negociaciones que se hicieron con representantes de la empresa Fibra Shop, dueña del ‘mall’, accedieron a dar 30 minutos de cortesía en lugar de los 15 que habían anunciado la semana pasada.A partir del minuto 31 se cobrarán 10 pesos y después de tres horas el costo por hora adicional será de 5 pesos.El precio por boleto perdido será de 200 pesos, la tarifa máxima en un día se fijó en 100 pesos y la pensión mensual para los empleados del centro comercial quedó en 200 pesos en lugar de 300.Con esas tarifas se ofrecerá seguro contra robo total del auto hasta por 500 mil pesos, seguro contra ‘cristalazo’, servicio de arrancador de batería y de inflado de llantas, dio a conocer Cabada.El alcalde dijo que estos acuerdos están respaldados por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y por el Municipio.“Esos fueron los términos a los que llegó la negociación, ante una decisión ya definitoria por parte de dos jueces federales que les concedieron los amparos a este negocio en particular”, manifestó.El pasado miércoles el director jurídico del Municipio, Marcos García Soriano, dijo que un juez federal negó la suspensión definitiva que solicitó el ‘mall’ para poder cobrar estacionamiento, mientras se resuelve un amparo en contra de un dictamen de Protección Civil que imposibilita que el lugar funcione como aparcamiento.Sin embargo el sábado pasado el presidente de la Canaco, Gabriel Cantú Murguía, informó que el organismo y el Municipio iniciaron negociaciones con representantes de la plaza para que aplace al menos durante diciembre el cobro en su estacionamiento y que baje la tarifa.“Yo sé que no es algo agradable, que seguramente habrá críticas, pero también hay que decir las cosas como son: cuando se hizo esa propuesta de evitar que cobraran por estacionamiento (en 2016 en la administración de Javier González Mocken) fue una propuesta totalmente electorera”, declaró ayer Cabada.El alcalde dijo que en caso que otras empresas deseen cobrar nuevamente por estacionamiento, se va a llevar tiempo porque tienen que promover sus amparos.“Si esto queda en firme, obviamente se van a ir por ese rumbo, pero se va a llevar su tiempo”, expuso.Afirmó que Plaza Las Misiones ya no es propiedad del Grupo Roma, empresa de la que es accionista el administrador de la Ciudad y su suplente, Rodolfo Martínez Ortega.Aseguró que la plaza comercial fue vendida en el 2014 a la empresa Fibra Shop.“Es un grupo de accionistas que invierten en todo el país comprando centros comerciales, entonces no son necesariamente de Ciudad Juárez los dueños de Fibra Shop”, manifestó.

