Ante llegada de ilegales, gobiernos dejan sola a la Casa del Migrante

El padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, indicó que el refugio se ha quedado sin el apoyo suficiente para atender la oleada de indocumentados que ha llegado a esta frontera.Únicamente en las últimas cuatro semanas, el refugio atendió a 876 personas extranjeras, provenientes de Guatemala, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Honduras, El Salvador y de los estados de Guerrero, Michoacán y México; algunos de ellos se quedan a morar hasta por una semana, indicó el sacerdote.Para enfrentar una posible caravana de hondureños, primero debe atender las situaciones actuales que hay en el refugio como la salud, alimentación y temas jurídicos, asuntos que ya lo rebasan, dijo el padre Calvillo.Pese a que al lugar llegan distintas organizaciones y dependencias gubernamentales para auxiliarlos, y ya se han reunido varias veces para dialogar sobre la situación, la respuesta de ayuda no ha sido de acuerdo con las necesidades que se requieren, comentó el director del refugio.“Tenemos que unirnos al Municipio y al Estado, pero para nosotros hay tantas juntas, pero no hay nada concreto; al menos nosotros como iglesia tenemos que plantear esa situación, por si optan (los migrantes) de llegar aquí, pues no nos vaya agarrar así 100 por ciento desprevenidos”, comentó el sacerdote.Agregó que cabe la posibilidad de que la migración se disperse a esta ciudad. “El migrante nunca va decir a dónde realmente va, puede decir que va a Tijuana, pero cambia de rumbo, eso no lo sabemos hasta que se vaya acercando a nosotros”, agregó Javier Calvillo.En cuanto al ingreso de los 70 migrantes guatemaltecos que arribaron a Juárez la semana pasada, comentó que hay varias personas extranjeras que tienen celular para comunicarse con migrantes de otros estados, por lo que es fácil conocer los detalles de la ciudad en donde están y la forma en que se desplazarán.En días pasados el sacerdote se reunió en Chihuahua con autoridades eclesiásticas de Tapachula, Chiapas para conocer las estrategias que realizaron con la movilidad migratoria de esa región.En la plática se recomendó darle prioridad a los problemas de salud, alimentación, que estén presentes autoridades migratorias de este país y derechos humanos de las tres esferas de gobierno, y autoridades de Seguridad Pública.Algunas personas quieren regresarse a su país y otras pasan por situaciones que atentan contra los derechos humanos de los migrantes, en especial los niños y mujeres, indicó el padre Calvillo.“Hace 15 días llegó una señora con dos niños, uno de cinco, otro de tres año, el Grupo Beta los encontró y ante la sospecha se decidió hablarle al DIF para interrogarlos, y resultó que la persona se los encontró en México y se los trajo a esta ciudad”, agregó el director del refugio.En la Casa del Migrante se han tenido problemas de discriminación entre los mismos grupos debido a que a algunos llegan desesperados o ansiosos por las situaciones que pasan en el camino, añadió el sacerdote.En el albergue se les ofrece ayuda psicológica y se les ayuda de manera espiritual, refirió Javier Calvillo.Actualmente, en el refugio ya hubo una mujer golpeada por su pareja, por lo que se contrató seguridad privada las 24 horas.Afuera de las instalaciones permanecía una unidad de la Policía municipal y una de la Cruz Roja.El padre agregó que el titular de Derechos Humanos, el Grupo Beta, la Cruz Roja Mexicana y el Sector Salud han sido de gran apoyo, pero no ha recibido ayuda económica del Municipio y del Estado, pese a que la solicitó en enero de este año.Por este tipo de problemáticas, la Iglesia Católica mantiene comunicación en otros estados, el próximo lunes, el sacerdote realizará un viaje a Mexicali y posiblemente a Tijuana para conocer la forma en que se trabaja cuando llegan las caravanas de migrantes.“No sabemos que vaya a pasar, en el gobernador de Baja California ya dijo que no quiere que estén los migrantes ahí. Cuando hablamos de caravanas o de migrantes vienen muchos rostros muy difíciles es población en donde uno no está preparado”, agregó el sacerdote.

