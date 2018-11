Ciudad Juárez- Luego de una semana de agonía, Leslie Orozco Mata, de seis años de edad, perdió la vida en el hospital Infantil tras ser acuchillada en su domicilio de la colonia Chihuahua el pasado 18 de noviembre.Aparentemente el autor de su agresión es su padre, quien le provocó heridas punzopenetrantes en ambos ojos que le habían provocado daño cerebral, informó el vocero de la Fiscalía, Alejandro Ruvalcaba.La tragedia familiar cobró su segunda víctima, ya que el hermano de Leslie, Gerardo Orozco Mata, de 9 años, murió degollado la madrugada del mismo día del ataque, cuando su padre regresó a la vivienda localizada en la privada Ambrosio Figueroa y Joaquín Cortázar y decidió terminar con la vida de toda su familia, incluyendo su esposa, Yaneth, quien se recupera en un hospital local de múltiples lesiones de arma blanca, se aseguró.Gerardo Antonio Orozco Tiscareno, el presunto homicida, no era conocido como adicto en el sector donde vivía, según dijeron a El Diario vecinos entrevistados al día siguiente de los hechos, quienes consternados no encontraban una explicación al acontecimiento.El hombre, de oficio reparador de escapes de vehículos, trabaja en el taller con su padre cuya familia —también conocida en el barrio Chihuahua— son devotos católicos.Pero en la primera audiencia de control de detención, agentes del Ministerio Público, dijeron a El Diario que el presunto responsable habría consumido alcohol, cocaína y cristal y que no recordaba los hechos.Esta diligencia se realizó la semana pasada en el Hospital General debido a que el inculpado se autolesionó tratando de privarse de la vida, después de atentar contra su familia, según se dio a conocer.Los vecinos atestiguaron que la mujer pidió auxilio a gritos como a las 4:00 de la mañana de ese domingo, pero el hombre había atrancado la puerta por dentro.Agregó que los Orozco tenían cuatro meses viviendo en la casa de alquiler de dos cuartos, donde sucedió el drama.El menor que murió en el acto era discapacitado. Su madre lo trasladaba a diario a la escuela del sector en silla de ruedas, mientras que la niña de seis años los acompañaba; ella estaba en primer año de primaria y su hermanito en tercero, confirmaron los testigos.

