Buscan puesto de 'El 300'

Ciudad Juárez- La lucha por ocupar la posición de control sobre el narcomenudeo que dejó en las calles la detención de René Gerardo Garza Santana, alias “El 300”, motivó al menos dos asesinatos el fin de semana, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).El primero de ellos, según la corporación, ocurrió el pasado viernes en las calles Azufre y Begonias, a las 17:00 horas, contra Felipe Lerma Amezcua, quien presuntamente fungía como lugarteniente de, Juan Carlos Balderas Contreras, alias “El Roñas”, asesinado también a disparos el pasado domingo por la tarde.Balderas era considerado en investigaciones oficiales como uno de los principales líderes de la llamada “Vieja Guardia Azteca” que busca retomar el control de la venta de drogas al menudeo entre otras actividades ilegales que “El 300” logró arrebatar a ese grupo el presente año luego de ordenar cientos de asesinatos contra quienes no se afiliaron a su organización, que denominó “La Empresa”, según las fuentes.“Los Indios”, como también se les denomina a los integrantes de la pandilla “Los Aztecas”, tuvieron discrepancias con “La Línea” cuando Garza Santana fue colocado al frente de la operatividad en la venta de drogas en la ciudad, según el análisis de Fiscalía.Para los Aztecas, el apodado “El 300” quien se formó dentro de esa misma pandilla, no contaba con el escalafón jerárquico para ascender al liderazgo, por lo que fue desconocido y comenzó una guerra inter-pandillas que generó en Juárez más de 600 homicidios en los meses pasados de mayo (124), junio (177), julio (177) y agosto (182).La cantidad de asesinatos, aunado a los ataques en octubre contra corporaciones policíacas, provocaron que la FGE determinara como prioridad la captura de “El 300”, por ser el “principal generador de violencia”, y finalmente fue apresado el 7 de noviembre.Tras su captura el fiscal general, César Peniche, no descartó brotes de violencia por el reacomodo que surge de forma natural para ocupar los vacíos que dejó el líder delincuencial en Juárez y en Chihuahua, según expresó.El viernes se documentó uno de los ataques atribuidos a la sucesión. Felipe Lerma Amezcua, de 53 años, fue acribillado con 14 disparos de un arma de fuego 9 milímetros en el cruce de las calles Begonias y Azufre de la colonia Niños Héroes, informó la Fiscalía Zona Norte.La víctima fue identificada como lugarteniente de Juan Carlos Balderas Contreras, de 36 años, alias “El Roñas”, acribillado y muerto de 19 balazos sobre la calle Santa Fe de la colonia Luis Echeverría, la tarde del pasado domingo, cuando estaba a bordo de una camioneta Pick Up F150 color blanco y dos hombres lo atacaron a la vez.La FGE dio a conocer que ambos victimados planeaban reemplazar el liderazgo de El 300, que ahora controla su hermano, apodado “El Nomo” en Juárez y “Germán”, en la ciudad de Chihuahua; ambos con orden de aprehensión, según se informó.• Felipe Lerma Amezcua, presunto lugarteniente de ‘El Roñas’, asesinado 22 de noviembre en las calles Azufre y Begonias• Juan Carlos Balderas Contreras, (‘El Roñas’), uno de los supuestos líderes de la ‘Vieja Guardia Azteca’, ultimado el 24 de noviembre en calles Artículo 123 y Santa Fe [email protected] .diario.com.mx

