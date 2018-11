Ciudad Juárez— Ciudad Juárez no puede atender a la cantidad de migrantes centroamericanos que hay en Tijuana y en Mexicali, “no estamos en la capacidad de ello y no queremos estarlo”, manifestó ayer el alcalde Armando Cabada.Dijo que aunque no se tiene información acerca de que se dirigen a esta frontera, en caso que así sea se solicitará apoyo de los gobiernos federal y estatal.“¿Cuál es el problema? Que resulta que nos utilizan a México de albergue para quienes pudieran tener algún tipo de visa migratoria, que es prácticamente imposible. La verdad espero que no lleguen a Juárez”, expresó Cabada.El domingo, agentes federales y de la Patrulla Fronteriza estadounidenses frenaron a migrantes que intentaron entrar a los Estados Unidos. Mediante gases lacrimógenos y balas de goma las autoridades estadounidenses repelieron a los centroamericanos que saltaron el muro y destruyeron la malla metálica que divide a Tijuana de San Diego.Ese mismo día se dio a conocer que migrantes que intentaron cruzar por Tijuana han empezado a llegar a Ciudad Juárez, pues la ven como una opción más fácil para lograr su objetivo de entrar a Estados Unidos para solicitar asilo.Especialistas dicen que es natural que ante la crisis de Tijuana los integrantes de la caravana empiecen a voltear a otros lados, como Juárez.El alcalde Cabada se dijo ayer preocupado por la situación que se vive en Tijuana y que más centroamericanos pudieran llegar a esta ciudad.“Hasta este momento sigue todo igual, hoy amanecimos con 183 en la Casa del Migrante”, comentó.Expuso que en San Diego las autoridades estadounidenses dieron un mensaje claro a los indocumentados de que no van a permitir que ingresen a su territorio.“Hicieron los simulacros y el mensaje queda muy claro. Aquí tampoco, si alguien les dice que por Juárez o por El Paso se va a poder, es mentira, va a ser exactamente igual a lo que ocurrió en San Diego, no se va a permitir por parte de las autoridades norteamericanas”, declaró.Cabada aseguró que en caso de que lleguen más migrantes se abrirán albergues para proporcionarles hospedaje, alimentación y un lugar donde se puedan asear.“Y que se siga controlando con orden la lista que la Cruz Roja Mexicana está levantando para quienes piden asilo político”, mencionó.

