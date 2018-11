Ciudad Juárez- Casi 200 maestros acudieron el domingo para ser evaluados en una prueba con la que la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente (Cespd) y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) pretende medir su conocimiento en cuanto a los métodos de enseñanza para el nivel básico.A pesar de que muchos llegaron a las 7:00 de la mañana al Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), a la mayoría le llevó casi tres horas poderlo culminar, y aunque algunos señalaron que fue una tarea sencilla, otros relataron que estuvo confuso y no apareció nada sobre el nuevo modelo educativo.“Es sobre la práctica de uno, lo que uno ve todos los días con los niños, las situaciones de aprendizaje, los campos formativos, no estuvo tan difícil, nada más un poquito confuso en cuanto a que tenía uno que estar ordenando los aprendizajes”, expresó Emma Trejo, docente de preescolar.Explicó que luego de 31 años de ejercer esta práctica, lo único que busca es que llegue su tiempo y la oportunidad para jubilarse, ya que antes se podía a los 28 años de servicio y con los cambios se alargó este proceso.“Nada más que nos apoyen a los maestros que ya tenemos más de 30 años de servicio para que ya podamos jubilarnos”, dijo, y mencionó que espera que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dé marcha atrás a la reforma que perjudicó a muchos maestros que ya tenían décadas trabajadas.La docente de primaria Mónica Tlaxcala expuso que fue un examen sencillo respecto a lo que se hace en las aulas y que en el examen de 120 preguntas de opción múltiple, venían preguntas de preescolar, primaria y secundaria, “venían reborujaditas las preguntas, pero me siento bien”.Relató que desde el año pasado le llegó la notificación por correo electrónico de que debía acudir al examen, por lo que desde entonces inició su preparación y ayer todo transcurrió con calma.También mencionó que prefiere no entrar en temas relacionados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues prefiere evitarlo y sólo utilizarlo para trámites, a 18 años de ser maestra.Entrevistados dijeron estar a favor de que se evalúe el conocimiento de los profesores, y que respecto a cambios en el SNTE, algunos prefieren mantenerse al margen, ya que no son tomados en cuenta para las decisiones y lo consideran más un tema político.“Esto es política, a nosotros no nos preguntan, no nos toman en cuenta y si a esta persona (Elba Esther Gordillo), la vuelven a traer, yo creo que es con un propósito y un fin del mismo Gobierno, no para beneficio de la educación”, expuso un docente.