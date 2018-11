'Sería catastrófico para Juárez'

Ciudad Juárez- El cierre total de la frontera sería catastrófico por los riesgos económicos que representa si se paraliza la actividad transfronteriza, señalaron representantes del sector empresarial.La amenaza de Trump de cerrar la frontera se dio tras el intento de cientos de centroamericanos de cruzar por Tijuana el domingo, donde para detenerlos se lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma.Raúl de León Apráez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que por ser Juárez una frontera, el impacto sería fatal tanto en el área comercial como la vida de miles de juarenses que estudian y trabajan en El Paso, por lo que se está en alerta.“Es algo preocupante porque estamos viendo lo que está sucediendo en la ciudad de Tijuana y eso viene a afectar todos los negocios, si aquí sucediera lo mismo mermaría el comercio y bajaría mucho la economía tanto en Juárez como en El Paso”, dijo.María Teresa Delgado Zarate, presidenta local de Índex, dijo que por el dinamismo propio de la frontera cualquier acción que limite el flujo de mercancías perjudica el proceso logístico de las maquiladoras, que es el principal sector económico de la ciudad.“Eso sí sería un gran daño a nuestro sector puesto que nosotros nos dedicamos a la exportación y la importación. Esperemos que la situaciones que se están viviendo en Tijuana no se trasladen para acá para que no venga a afectarnos”, apuntó.Luis Márquez Báez, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez, señaló que el cierre de los cruces fronterizos traería consecuencias graves para la dinámica comercial de la región.“De concretarse el cierre sería un impacto tremendo para toda la ciudad, por la interacción comercial entre ambas ciudades”, refirió.“Dependemos de la aduana americana. Estamos a la expectativa y dando seguimiento para tomar medidas”, indicó.Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) alertó que cerrar la frontera es un riesgo grande para la economía local.Mencionó que lo anterior perjudica no sólo el cruce de carga, sino a la industria en general y a quienes llevan a una vida en ambos lados de la frontera.El presidente de la Asociación de Trasportistas, Manuel Sotelo Suárez, dijo que la economía de Juárez es similar a la de Tijuana, donde los comercios y las exportaciones ya están viéndose afectados.“Es una amenaza que tenemos desde que les permitimos entrar a nuestro país, entendemos que han estado afectando a la ciudad de Tijuana y yo creo que la misma situación que se está dando allá se va a dar aquí”, manifestó.Los tráileres que transportan mercancía de la industria maquiladora cruzan hacia Estados Unidos por los puentes de San Jerónimo, Córdova-Américas y Zaragoza-Ysleta.Para prever este tipo de situaciones, el gremio de los Transportistas, Agentes Aduanales e Industriales se preparó con un plan de contingencia para el cruce de cargas en caso de que se presente la localidad una situación extraordinaria de este tipo.Recordó que cada tráiler que cruza a Estados Unidos desde aquí lleva materiales con un valor aproximado de 100 mil dólares.Datos del Inegi muestran que solo durante el mes de septiembre el valor de las exportaciones por Juárez sumaron 5 mil 221 millones de dólares, un 13 por ciento más respecto a un mes anterior.

