Tiene Municipio anteproyecto de ingresos por 4 mil mdp

Ciudad Juárez- El anteproyecto de la Ley de Ingresos para el Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal 2019 se aprobó ayer por el Cabildo por un monto de 4 mil 732 millones 421 mil 455 pesos, de los cuales el 41 por ciento son ingresos propios, y el resto participaciones y aportaciones de la Federación y del Estado.“Tiene que ir al Congreso del Estado, ellos seguramente tendrán más información de las participaciones federales, información que se habrá de ofrecer a partir del 1 de diciembre, y si se tiene que hacer alguna modificación como ocurrió el año pasado ahí lo harán y nos lo harán saber”, manifestó el alcalde Armando Cabada Alvídrez al final de la sesión del Ayuntamiento.En el anteproyecto de Ingresos se contempla cobrar 853 millones 801 pesos de predial o impuesto sobre el patrimonio; en total de impuestos municipales se pretende recaudar mil 254 millones 27 mil 590 pesos.De derechos, 505 millones 706 mil 318 pesos; productos municipales, 40 millones 263 mil 140 mil pesos y de aprovechamientos, 162 millones 739 mil 688 pesos.Asimismo, 2 mil 769 millones 684 mil 718 pesos de participaciones y aportaciones de los gobiernos federal y estatal.En el anteproyecto 2019 se contempla aumentar el impuesto predial para las propiedades comerciales e industriales, de un uno hasta 10 por ciento, según el valor catastral del inmueble.El incremento variará según la desactualización del valor catastral de la propiedad, con este incremento se pretende restablecer los montos del costo del inmueble en un plazo de tres años.Por ello el aumento del predial será gradual, esto se aprobó en el dictamen que elaboró la comisión de Hacienda y que ayer se ratificó por unanimidad en lo general y en lo particular por el Cabildo. El incremento se aplicará sólo en las cuentas industriales y comerciales; en las de vivienda no, se informó.El tesorero, Gerardo Ronquillo Chávez, explicó que a partir del año que entra se aplicará un valor de actualización en las propiedades comerciales e industriales, debido a que las tablas catastrales no se renuevan desde el 2006.El aumento se determinará por un cociente de valor, que resultará de dividir el valor catastral de la cuenta al 31 de diciembre del 2018 entre el monto que se determine por la aplicación de la tabla de valores de unitarios de suelo y construcción 2019. (Araly Castañón)

