Quedan libres 6 de cada 10 detenidos

Ciudad Juárez— Seis de cada 10 personas puestas a disposición de un Tribunal de Control de enero a septiembre de este año, enfrentaron sus procesos penales en libertad, indican cifras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).La estadística señala que de las 2 mil 672 medidas cautelares impuestas por los jueces penales con jurisdicción en Ciudad Juárez, un 59.46 por ciento (mil 589) no amerita cárcel y en su mayoría se les ordena a los indiciados acudir a firmar y no comunicarse ni acercarse a las víctimas del delito.El 40.53 por ciento restante (mil 083 arrestados) corresponde a la prisión preventiva, es decir que los acusados fueron remitidos a centros carcelarios administrados por el Estado.De enero a septiembre de 2017 únicamente el 35.15 (958 medidas cautelares) correspondieron a la prisión y en el 63.89 (mil 692 cautelares) a diversas restricciones para los acusados, pero en libertad.En el informe difundido por el TSJ en su página electrónica www.stj.gob.mx/estadistica se señala que con 540 casos, la cautelar no privativa de libertad más aprobada en este período por los jueces de Control es la firma, es decir, la orden de que los sospechosos de haber cometido algún ilícito se presenten de forma periódica ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).En segundo lugar se ubica la restricción de concurrir a los domicilios de las víctimas, con 343 cautelares aprobadas de enero a septiembre de 2018.En tercer lugar, con 323 casos, está la prohibición de convivir o comunicarse por cualquier medio, incluidas las redes sociales y plataformas electrónicas, con los ofendidos del delito.La prohibición de salir de la ciudad ha sido aprobada en 74 ocasiones; en otras 52 se ha ordenado el depósito de garantías económicas como medida cautelar, se indica en el informe oficial.Los jueces también han considerado en 42 veces que los sospechosos deben ser internados en centros de deshabituación a las drogas o en psiquiátricos o bien en centros de salud.En 16 ocasiones se han utilizado como cautelar la separación del domicilio familiar por parte de los presuntos responsables.En otras 11 se ha ordenado la inmovilización de cuentas como cautelar para garantizar la presencia de los acusados a juicio. El arraigo, así como la suspensión de un derecho, sólo se ha utilizado en una ocasión cada una.Todas las cautelares diferentes a la prisión preventiva se pueden combinar. Por ejemplo en los ilícitos de violencia familiar es común que los resolutores otorguen la libertad a los indiciados después de considerar legal la detención y que les prohíban acudir a los domicilios de las víctimas, convivir con ellas y la separación del domicilio familiar, de acuerdo con un seguimiento periodístico de las audiencias judiciales.En los casos de narcomenudeo la obligación de ir a firmar es la cautelar más usada y desde hace unos tres años los procesados ya no son enviados a centros de deshabituación a las drogas.En los ilícitos de daños, lesiones y homicidio imprudenciales es frecuente la autorización del depósito de una garantía económica salvo que los detenidos no tengan arraigo en Ciudad Juárez.El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que la prisión preventiva se impondrá de manera oficiosa por los tribunales en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como las conductas antisociales que atenten en contra de la seguridad del país, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.En el resto de los ilícitos los jueces toman en cuenta, para imponer la prisión, si los arrestados tienen antecedentes penales, arraigo, si pueden representar un riesgo para las víctimas y para la sociedad, el riesgo entendido como el peligro de que no acudan de forma voluntaria a las audiencias posteriores, es decir, de que se sustraigan.Personal del ISPJ dio a conocer que de las personas que enfrentan procesos penales en libertad los que más se sustraen son los acusados de narcomenudeo porque son enfermos o adictos y el padecimiento los lleva a incumplir e incluso a reincidir en el delito.2,672dictadas a inculpados de enero a septiembre de 20181,589Arrestados enfrentan proceso penal en libertad1,083Corresponden a la prisión preventivaFuente: Tribunal Superior de Justicia

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.